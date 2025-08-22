U akciji "Smagler" uhapšen Dario Jekić, policajac i čuvar u KPZ

U akciji kodnog naziva ”Smagler” uhapšeno je 16 osoba, među kojima su policijski službenik PU Doboj, čuvar u Kazneno-popravnom zavodu Doboju, te višestruki prestupnik Dario Jekić Jeka.

Izvor: Shutterstock

Jekić je na lokalnim izborima bio kandidat PDP 1999 za odbornika u Skupštini Grada Doboja, piše ATV.

Istraga u ovom predmetu sprovodi se mjesecima i ranije je uhapšen Milan Paravac, unuk nekadašnjeg srpskog člana Predsjedništva BiH Borislava Paravca, kome je u automobilu ”audi A6” pronađeno 4,5 kilograma kokaina i 26.000 evra. Upravo je zbog Paravca ”pao” čuvar iz KPZ-a Doboju, koji mu je bio kontakt.

”Osim kokaina koji je oduzet od Paravca, dosada je u akciji zaplijenjeno 1,3 kilograma ”spida” i oko dva kilograma marihuane”, kaže izvor ATV-a.

Kako nezvanično saznaje ATV, da je, kroz akciju ”Smagler”, policija na putu da rasvijetli paljevinu automobila poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amira Kurtića. Automobil ”folksvagen” je krajem jula zapaljen u dobojskom naselju Grapska.

Iz MUP-a Srpske je saopšteno da akciju sprovode policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet.

”Na osnovu naredbe Okružnog suda Doboj vrše se pretresi na oko 40 lokacija na području Doboja, Teslića, Broda, Petrova i Stanara. U okviru akcije uhapšeno je 16 osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i izazivanje opšte opasnosti”, saopštio je MUP Srpske.

Dodaju da se aktivnosti realizuju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj u saradnji sa policijskim službenicima PU Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad i Žandarmerijom MUP-a Republike Srpske.

Bogat kriminalni dosije

Podsjetimo, Paravac i Jekić su poznati kao višestruki prestupnici i obojica iza sebe imaju po nekoliko presuda. Jekić je pod istragom Tužilaštva BiH zbog organizovanog kriminala, trgovine narkoticima i drugih krivičnih djela, među kojima je i postavljanju eksplozivne naprave na objektu u Gradišci.

Pod istragom je i Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske zbog sumnje da je bio umiješan u planiranje, pripremanje i izvršenje ubistva Slaviše Ćuluma 15. maja 2020. godine u Dragočaju kod Banjaluke.

Jekić je ranije osuđen na pet godina zatvora zbog ubistva Vanje Panića u septembru 2014. godine u Doboju. Iako se optužnicom teretio za ubistvo, pravosnažno je osuđen za nehatno lišenje života. Na to nadovezala mu se i presuda za neovlašćenu proivodnju i promet drogom pa je kazna povećana na devet godina zatvora. Osuđivan je u kao maloljetnik, a pravosnažne presude izricali su mu sudovi u Trebinju, Bijeljini, Gračanici, Tesliću...

(ATV/MONDO)