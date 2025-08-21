Nastavak akcije „Sistem 2025“: Tri osobe uhapšene zbog dječije pornografije

MUP RS u nastavku akcije "Sistem 2025" uhapsio tri osobe osumnjičene za dječiju pornografiju.

Kako je saopšteno iz MUP-a Srpske, policijski službenici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Doboj, Istočno Sarajevo i Zvornik, u nastavku akcije „Sistem 2025“ uhapsili su S.Ć. iz Modriče, S.H. iz Bratunca i B.Ć. iz Rogatice zbog sumnje da su izvršili krivična djela iskorištavanje djece za pornografiju.

"Lica se sumnjiče da su u prethodnom vremenskom periodu koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, pristupala grupama u kojima se dijelio sadržaj dječije pornografije. Takođe, pojedina lica se sumnjiče da su na udaljenim infrastrukturama kreirala skladišni prostor za čuvanje digitalnih podataka koje su se nalazile pod njihovom kontrolom, nakon čega su na pomenute skladišne prostore u više navrata skladištila sadržaje dječije pornografije", stoji u saopštenju.

Po naredbi nadležnih sudova izvršeni su pretresi na tri lokacije kuća, stanova, stambenih objekata i pokretnih stvari koje koriste osumnjičena lica, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Nakon završene kriminalističke obrade protiv osumnjičenih lica će nadležnim tužilaštvima biti podnesen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

