U toku velika policijska akcija u više gradova Srpske, uhapšeno 16 osoba

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, po naredbi Okružnog suda u Doboju, sprovode pretrese na oko 40 lokacija na području Doboja, Teslića, Broda, Petrova i Stanara.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U dosadašnjem toku akcije uhapšeno je 16 osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga“ i „Izazivanje opšte opasnosti“.

Aktivnosti se realizuju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad, kao i Žandarmerijom MUP-a Republike Srpske.

(MONDO)