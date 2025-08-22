logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U toku velika policijska akcija u više gradova Srpske, uhapšeno 16 osoba

U toku velika policijska akcija u više gradova Srpske, uhapšeno 16 osoba

Autor Nikolina Damjanić
0

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, po naredbi Okružnog suda u Doboju, sprovode pretrese na oko 40 lokacija na području Doboja, Teslića, Broda, Petrova i Stanara.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U dosadašnjem toku akcije uhapšeno je 16 osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga“ i „Izazivanje opšte opasnosti“.

Aktivnosti se realizuju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad, kao i Žandarmerijom MUP-a Republike Srpske.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje MUP RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ