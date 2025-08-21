Uhapšena žena kod Varaždina: Sjekirom napala sina dok je spavao

Policija je uhapsila četrdesetdevetogodišnju ženu u opštini Breznica kod Varaždina koja je sjerikom napala sina dok je spavao i nanijela mu teške povrede.

Izvor: Shutterstock

Žena je osumnjičena da je juče u svojoj kući u Breznici ušla u sobu u kojoj je spavao njen sin, te ga više puta udarila sjekirom po vratu, glavi, prsima i leđima.

On je uspio da se odbrani i pozvao je policiju, saopšteno je iz Policijske uprave varaždinske.

Napadnutom tridesetogodišnjaku ukazana je medicinska pomoć u Opštoj bolnici Varaždin, gdje su mu utvrđene površinske povrede glave, prelom dva pršljena na vratu i posjekotine.

Policija je izvršila kriminalističko istraživanje nad ženom zbog sumnje da je počinila pokušaj teškog ubistva.

Ona je, uz krivičnu prijavu, predata pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

