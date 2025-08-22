logo
Detalji akcije "Smagler": Oduzeta droga, oružje, novac i skupocjeni automobili (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS u okviru akcije „Smagler“ uhapsili su 16 osoba zbog osnova sumnje da su izvršila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i tri krivična djela izazivanje opšte opasnosti.

IMG_4339.JPG Izvor: MUP RS

Kako je saopšteno, do sada su izvršeni pretresi na ukupno 60 lokacija na području Doboja, Teslića, Broda i Petrova, prilikom čega je ukupno u dosadašnjim aktivnostima oduzeto 4.512,5 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, 1,380,5 grama materije koja svojim izgledom ascoira na opojnu drogu spid, 1.629,6 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana, 81 komad medicinskih tableta, novac u iznosu od 26.410 eura, oružje, municija, mobilni telefoni i više skupocjenih motornih vozila marke „Audi“, „Mercedes“, „BMW“ i „VW“ i drugi predmeti.

"S obzirom da je jedno lice lišeno slobode pripadnik Policijske uprave Doboj, isti će biti suspendovan i protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak", stoji u saopštenju.

Sve aktivnosti se realizuju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Doboj, Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad i Žandarmerijom MUP-a Republike Srpske.

(Mondo)

