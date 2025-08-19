logo
Orkestar MUP-a RS privukao pažnju prolaznika u Moskvi (VIDEO)

Orkestar MUP-a RS privukao pažnju prolaznika u Moskvi (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
Policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske imao je svoj prvi nastup na ulicama Moskve, privlačeći stotine prolaznika veselim notama, objavio je MUP RS.

Orkestar MUP-a RS privukao pažnju prolaznika u Moskvi (VIDEO) Izvor: Screenshot

Orkestar je u Rusiju otputovao kako bi učestvovao na prestižnom međunarodnom vojnom muzičkom Festivalu "Spaskaja bašnja", koji se održava na Crvenom trgu od 22. do 31. avgusta. Na festivalu će se okupiti 33 orkestra i očekuje se oko 70.000 posjetilaca.

Pored nastupa na Crvenom trgu, orkestar iz Republike Srpske imaće priliku da se predstavi i na paradi u jednom od moskovskih parkova, kao i na samostalnom koncertu u trajanju od 40 minuta.

Načelnik Policijskog orkestra MUP-a RS Jelena Atlagić ranije je najavila da će orkestar izvesti svoj repertoar koji svira na nastupima.

(Mondo)

