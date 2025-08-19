Orkestar MUP-a RS privukao pažnju prolaznika u Moskvi (VIDEO)

Policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske imao je svoj prvi nastup na ulicama Moskve, privlačeći stotine prolaznika veselim notama, objavio je MUP RS.

Izvor: Screenshot

Orkestar je u Rusiju otputovao kako bi učestvovao na prestižnom međunarodnom vojnom muzičkom Festivalu "Spaskaja bašnja", koji se održava na Crvenom trgu od 22. do 31. avgusta. Na festivalu će se okupiti 33 orkestra i očekuje se oko 70.000 posjetilaca.

Pored nastupa na Crvenom trgu, orkestar iz Republike Srpske imaće priliku da se predstavi i na paradi u jednom od moskovskih parkova, kao i na samostalnom koncertu u trajanju od 40 minuta.

Načelnik Policijskog orkestra MUP-a RS Jelena Atlagić ranije je najavila da će orkestar izvesti svoj repertoar koji svira na nastupima.

(Mondo)