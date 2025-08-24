logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prijetio sudiji, pa uhapšen: Dubičanin osumnjičen da je telefonom uputio prijeteće poruke

Prijetio sudiji, pa uhapšen: Dubičanin osumnjičen da je telefonom uputio prijeteće poruke

Autor Dušan Volaš
0

N.D. iz Kozarske Dubice uhapšen je zbog sumnje da je putem telefona uputio prijeteće poruke sudiji iz Banjaluke, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

haps.jpg Izvor: Shutterstock

Ovu osobu identifikovali su pripadnici Policijske uprave Banjaluka i uhapsili je u saradnji sa kolegama iz Prijedora.

Osumnjičen da je krivično djelo napad na sudiju i javnog tužioca počinilo juče.

Prijeteće poruke dovode se u vezi sa obavljanjem sudijske funkcije.

"Lice N.D. će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva", navodi se u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prijetnje hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ