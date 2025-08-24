Prijetio sudiji, pa uhapšen: Dubičanin osumnjičen da je telefonom uputio prijeteće poruke

N.D. iz Kozarske Dubice uhapšen je zbog sumnje da je putem telefona uputio prijeteće poruke sudiji iz Banjaluke, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Shutterstock

Ovu osobu identifikovali su pripadnici Policijske uprave Banjaluka i uhapsili je u saradnji sa kolegama iz Prijedora.

Osumnjičen da je krivično djelo napad na sudiju i javnog tužioca počinilo juče.

Prijeteće poruke dovode se u vezi sa obavljanjem sudijske funkcije.

"Lice N.D. će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva", navodi se u saopštenju.