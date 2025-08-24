logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pokrale turiste u Budvi: U Crnoj Gori uhapšene dvije Sarajke

Pokrale turiste u Budvi: U Crnoj Gori uhapšene dvije Sarajke

Autor Dragana Božić
0

Dvije državljanke BiH uhapšene su zbog sumnje da su pokrale turiste u Budvi, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

lisice.jpg Izvor: Shutterstock

Riječ je o dvije krađe na štetu turista iz Sjeverne Makedonije i Bugarske.

"Na osnovu prijava oštećenih, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva identifikovali su državljanke BiH čiji su inicijali S.H. /46/ i D.S. /31/ iz Sarajeva, koje su sumnjičene da su počinile tešku krađu na drzak i organizovan način", navodi se u saopštenju.

Prilikom pregleda kod osumnjičenih je pronađeno 920 evra, za koji se sumnja da potiču iz izvršenja krivičnog djela.

Sumnja se da su one krađu izvršile tako što su turistima koji su obilazili Stari grad u Budvi iz torbi ukrale novčanike sa novcem i dokumentima. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje krađa Crna Gora turisti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ