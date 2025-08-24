Pokrale turiste u Budvi: U Crnoj Gori uhapšene dvije Sarajke

Dvije državljanke BiH uhapšene su zbog sumnje da su pokrale turiste u Budvi, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Izvor: Shutterstock

Riječ je o dvije krađe na štetu turista iz Sjeverne Makedonije i Bugarske.

"Na osnovu prijava oštećenih, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva identifikovali su državljanke BiH čiji su inicijali S.H. /46/ i D.S. /31/ iz Sarajeva, koje su sumnjičene da su počinile tešku krađu na drzak i organizovan način", navodi se u saopštenju.

Prilikom pregleda kod osumnjičenih je pronađeno 920 evra, za koji se sumnja da potiču iz izvršenja krivičnog djela.

Sumnja se da su one krađu izvršile tako što su turistima koji su obilazili Stari grad u Budvi iz torbi ukrale novčanike sa novcem i dokumentima.

