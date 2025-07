Direktor firme iz Hrvatske osumnjičen za krađu humanitarnog novca

Pedesetdvogodišnji direktor firme iz Varaždina osumnjičen je da je prisvojio više od 10.500 evra humanitarnog novca, te od uplata za korištenje klizališta u centru grada.

On je osumnjičen da je organizovao više humanitarnih manifestacija na kojima su prikupljani novčani prilozi, ali ih nije uplatio na službeni račun, niti ih dodijelio krajnjim korisnicima, već zadržao za sebe.

Kako bi prikrio ove radnje, naknadno je s računa društva isplaćivao novac prikazujući ga kao prikupljene donacije, saopštila je varaždinska policija.

Krivično djelo zloupotreba povjerenja u privrednom poslovanju osumnjičeni je, prema navodima iz policije, počinio od 2018. do 2024. godine, i za to mu prijeti do pet godina zatvora.

Osumnjičen je i da je, u dogovoru sa predstavnicima sportskog kluba iz Varaždina, omogućio korištenje klizališta na Kapucinskom trgu u tom gradu.

Prema dogovoru, članovi kluba su nakon korištenja klizališta vršili gotovinske uplate na blagajni, a blagajnici su novac predavali osumnjičenom, koji je on zadržao za sebe.

