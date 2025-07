"Vi niste paradajz turisti, vi ste paštetari": Česi ispljuvali Hrvate zbog cijena, ovi im poručili da ne dolaze više

Hrvati i Česi se spore zbog ljetovanja - jedni se žale na visoke cijene, a drugi na turiste koji malo troše.

Hrvatska je decenijama omiljena ljetnja destinacija za većinu Čeha, ali među lokalnim stanovništvom oni nemaju baš laskav nadimak. Zbog toga što na odmor dolaze puni konzervirane hrane iz domovine, Hrvati su ih prozvali "paštikarži" (paštetari) - izrazom koji potiče od riječi "pašteta" i koristi se kao pogrdan naziv za turiste koji izbjegavaju da troše novac u lokalnim restoranima.

Iako bi se moglo pomisliti da je taj stereotip danas, 2025. godine, stvar prošlosti, mnogi Hrvati se s tim ne slažu.

"Da, upravo tako zamišljamo prosječnog Čeha i moram da kažem da većina i dalje odgovara toj slici", rekao je Ivica, vlasnik restorana iz Splita.

"Ne volim previše Čehe"

Ni njegov kolega Ante nije bio blaži:

"Ne volim previše Čehe, kod mene su na listi prioriteta dosta nisko, pa kad mogu, dajem prednost recimo Nijemcima, Austrijancima ili Holanđanima. Nekad dođu i samo sjednu za sto bez pitanja. Onda im jasno damo do znanja da nisu dobrodošli, tako što ih, recimo, ignorišemo".

Ante dodaje da od stola za kojim sjede Česi zaradi upola manje nego kad tu sjede drugi gosti. Takođe se požalio i na bakšiš koji ostavljaju - često ne prelazi ni 10 odsto, što se u Hrvatskoj smatra minimalnim.

Česi su, osim nadimka "paštikarži", među Hrvatima poznati i kao "pivožderi". Ali pošto je cijena ovog omiljenog napitka na nekim mjestima narasla i do 6 evra, Česima to nimalo ne prija, pa to glasno komentarišu u restoranima. Zbog toga vlasnici ugostiteljskih objekata više i ne ciljaju na ovu klijentelu, već radije dočekuju turiste iz drugih zemalja.

Česi pozivaju Hrvate da preispitaju svoj pristup

Češki turisti se, međutim, brane i pozivaju domaćine da preispitaju svoj pristup i politiku formiranja cijena, jer situacija postaje nepodnošljiva, piše dalje mix24.cz.

"Razgovarali smo i sa Nijemcima koji su očajni zbog toga koliko je ovde poskupela hrana u restoranima. Navikli su da jedu napolju, ali to sada jednostavno više ne mogu da priušte. To zaista nisu očekivali", rekao je Jan iz Berouna i dodao da su po njegovom mišljenju najviše poskupjeli morski plodovi.

Ni piće ne prolazi mnogo bolje.

"Pivo u proseku košta oko 5 evra, nekad i više. To je skuplje nego u Njemačkoj, a ovde je to standard - jeftinije gotovo da ne postoji. Deluje skoro kao da su se ugostitelji dogovorili i da vještački drže cijene visoko", opisao je stanje na Jadranu i zaključio da su više cijene vjerovatno samo još u Francuskoj i Danskoj.

