Lista najskupljih mjesta na hrvatskom primorju: Cijene vrtoglavo porasle, turisti dolaze na odmor sa zalihama

Cijene na hrvatskoj obali drastično su veće nego u unutrašnjosti.

Cijene na hrvatskoj obali rastu brže tokom ljeta nego u ostatku zemlje, a mnogi turisti, posebno oni iz inostranstva, već dolaze pripremljeni, sa zalihama hrane i potrepština, kako bi smanjili troškove svog odmora.

Hrvati se posljednjih nekoliko godina žale na cene na Jadranu i koliko su im putovanja na more nedostupna. Čak i ako je skupo ići na more, život na moru nije finansijski isplativ. I domaći ljudi su primijetili isto - osnovne namirnice i higijenski proizvodi na Jadranu su često dvostruko skuplji nego u unutrašnjosti. Čak se i jedan britanski portal oglasio povodom ove situacije, upozoravajući na sve očiglednija sezonska povećanja cijena, posebno u manjim turističkim gradovima.

Kako piše jedan britanski portal, najizraženiji skokovi zabilježeni u manjim mjestima. U Tribunju, popularnom naselju poznatom po primorskim kafićima, cijene su skočile za čak 10,38 odsto. Primjeri su konkretni: pakovanje toalet papira koje u Zagrebu košta 2,79 evra prodaje se za 3,32 evra u Tribunju, što je povećanje od 19,1 odsto. Sredstva za čišćenje su poskupjela sa 2,59 na 2,99 evra, dok litar jogurta sada košta 1,08 evra, u poređenju sa 0,99 evra u glavnom gradu.

Ekonomista Mladen Vedriš objašnjava da su to osnovni proizvodi koje gosti svakodnevno kupuju tokom boravka u apartmanima, što dodatno podiže cijene. U nekim mjestima u Istri, poput Žminja, ističe da je cijena toalet papira već porasla za 17 odsto.

Uvođenje državne aplikacije za praćenje maloprodajnih cijena, koja obuhvata skoro devet miliona proizvoda, omogućilo je detaljniji uvid u sezonsku inflaciju. Prema RTL Direktu, posle Tribunja slijede Posedarje sa povećanjem cijena od 10,1 odsto, Pakoštane i Pomer sa po 10 odsto, i Pašman sa 9,96 odsto. Vedriš upozorava da bi, ako se ovaj trend nastavi tokom cijele godine, povećanje moglo preći 20 odsto na godišnjem nivou.

Kakva je situacija u većim gradovima?

U većim gradovima situacija je nešto blaža - Split bilježi porast od oko jedan odsto, dok Dubrovnik dostiže skoro tri odsto.

Međutim, najveći rast cijena nije zabilježen kod hrane, već kod higijenskih proizvoda. Pelene, koje u unutrašnjosti koštaju 14,99 evra, na obali dostižu čak 25,99 evra. Pasta za zube može koštati i do šest evra - dvostruko više nego u unutrašnjosti, a obična čokolada, koja inače košta dva evra, može se prodati za nevjerovatnih osam evra pored mora. Građanima je sve teže da podnesu ova povećanja cijena.

"To je postalo normalno, svako ljeto donosi nove cijene. Stalno pazim šta i gdje kupujem", rekla je Ružica iz Splita, dok je Lucija istakla da je posebno teško studentima: "Sve je skupo, i hrana i higijena. To me frustrira."

Zbog takvog pritiska na budžet, sve više turista se odlučuje da ponesu sopstvene zalihe.

"Ovo utiče i na inflaciju i na samu turističku sezonu. Gosti sve više računaju koliko ih sve košta i mnogi već dolaze sa spakovanim torbama. Uskoro neće donositi samo paštete, već i toalet papir", zaključuje Vedriš.

