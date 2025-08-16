Gacko: Uhapšen osumnjičeni za krađu bankovne kartice

Policajci Policijske stanice Gacko izvršili su 15. avgusta pretres prostorija koje koristi R.C. iz ove opštine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa.

Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock

Dan ranije, 14. avgusta, Policijskoj stanici Gacko prijavljeno je da je jedno ili više nepoznatih lica ukralo bankovnu karticu i s računa podiglo 1.000 KM.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naložilo policijskim službenicima da nakon dokumentovanja predmeta dostave izvještaj protiv R.C. za krivično djelo krađe u redovnoj proceduri.

Policija nastavlja dalje aktivnosti na rasvjetljavanju ovog slučaja.

(MONDO)