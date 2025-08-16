logo
Gacko: Uhapšen osumnjičeni za krađu bankovne kartice

Gacko: Uhapšen osumnjičeni za krađu bankovne kartice

Autor Nikolina Damjanić
0

Policajci Policijske stanice Gacko izvršili su 15. avgusta pretres prostorija koje koristi R.C. iz ove opštine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa.

Krađa bankovne kartice u Gacku Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock

Dan ranije, 14. avgusta, Policijskoj stanici Gacko prijavljeno je da je jedno ili više nepoznatih lica ukralo bankovnu karticu i s računa podiglo 1.000 KM.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naložilo policijskim službenicima da nakon dokumentovanja predmeta dostave izvještaj protiv R.C. za krivično djelo krađe u redovnoj proceduri.

Policija nastavlja dalje aktivnosti na rasvjetljavanju ovog slučaja.

(MONDO)

Tagovi

Gacko krađa

Još iz INFO

