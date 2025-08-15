Zviezda Netfliks hit serije svijet dovodi u Kladovo: Slavni glumac ne zaboravlja rodni grad

Iron Gate International Film Festival je novi međunarodni festival filma koji se održava u Kladovu od 21. do 24. avgusta. Osnivač i direktor festivala je Darko Perić, poznat širom svijeta po ulozi Helsinkija u Netflix-ovoj seriji "La Casa de Papel".

Srpski glumac koji je osvojio svijet ne zaboravlja rodno Kladovo - Darko Perić osnovao festival Iron Gate, u kojem će se uskoro okupiti brojna poznata lica iz svijeta filma.

Prvi festival po redu, biće održan od 21. do 24. avgusta u Kladovu, a glavni promoter novoustanovljene smotre, a ujedno i suosnivač jeste poznati srpski glumac Darko Perić, poznat širom svijeta po ulozi Helsinkija u Netflix-ovoj seriji "La Casa de Papel".

Festival, čiji je cilj da oživi kulturnu scenu regiona kroz susret umjetnika, ljubitelja filma i putnika koji otkrivaju ljepotu Dunava, istoriju tog kraja i snagu evropske filmske umjetnosti, biće održan na autentičnim lokacijama – letnjoj pozornici tvrđave Fetislam i u Domu kulture Kladovo.

Uz našeg priznatog glumca Darka Perića, koji je odavno napravio respektabilnu karijeru u Evropi, organizatori Iron Gate International Film Festivala iz hotela Aquastar Danube najavljuju da će Kladovo biti središte filmske umjetnosti regiona od 21. do 24. avgusta, posvećeno prikazivanju autorskih i nezavisnih ostvarenja iz Srbije i svijeta.

Festival će biti otvoren 21. avgusta premijerom filma "Nova godina koja nije došla" (Rumunija), a dan kasnije publika će premijerno moći da vidi francuski naslov "Gde ima ljubavi tu nema tame" i špansko ostvarenje "Teritorija". Srpski film "Tilva roš", odnosno rumunski "Granica smrti" na programu su trećeg dana festivala, dok će na zatvaranju, 24. avgusta pred posetiocima biti "Srca sa ožiljcima" i "Trag divljači".

Glavni promoter i suorganizator festivala Darko Perić, koji je rođen u Kladovu 1977, svetskoj publici najpoznatiji je po ulozi Helsinkija u planetarno popularnoj seriji "La Casa de Papel" ("Kuća od papira"). Perićevo zalaganje za razvoj filmske umjetnosti i povezivanje međunarodne i domaće scene, doprinelo je osnivanju ovog festivala na Dunavu.

Vidi opis Zviezda Netfliks hit serije svijet dovodi u Kladovo: Slavni glumac ne zaboravlja rodni grad

Podsjetimo, ovaj glumac i scenarista, iako rođen u Kladovu, školovao se i živeo u Rumuniji, u Temišvaru, u Njemačkoj (Berlin) da bi se potom nastanio u Španiji, gdje od 2008. gradi profesionalnu karijeru. Igrao je u brojnim nezavisnim kratkim filmovima i pozorišnim predstavama, a prvu veliku ulogu dobio je u španskoj seriji "Crematorio".

Među serijama i dugometražnim filmovima, u kojima je do sada igrao, izdvajaju se ostvarenje "A Perfect Day" u režiji Fernanda Leona de Aranoe, s Benisiom del Torom i Timom Robinsom, serija "Mar de Plástico" da bi 2017. godine dobio rolu Helsinkija u seriji "La Casa de Papel" ili "Money Heist", kako je ostvarila planetarni uspjeh. Seriju je kreirao Aleks Pina, a originalno ju je producirala Atresmedia do 2016. godine kad je Netflix otkupio prava za emitovanje i distribuciju. I ova serija postala je ubrzo najuspješnija Netflix produkcija, a 2018. godine osvojila je Emi nagradu za najbolju dramsku seriju, a pesmi "Bella ciao" donela je novu slavu.

