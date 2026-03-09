Scena o kojoj svi pričaju: Nikola Pelc Bekam "ukrala" šou Eštonu Kučeru u finalu serije

U finalu serije "The Beauty", Nikola Pelc Bekam tumači lik inspirisan Izabelom Roselini u filmu "Death Becomes Her".

Bogata američka nasljednica Nikola Pelc Bekam, posvetila se svojoj profesiji - glumi, nakon porodičnog skandala. Jedni kažu da joj gluma ide od ruke, a drugi da su joj neophodni dopunski časovi glume, kao i da je promašila zanimanje.

Ona se pojavljuje u finalu prve sezone serije "The Beauty", u kojem odaje počast kultnoj ulozi Izabele Roselini, u filmu "Death Becomes Her". Finale je time zatvorilo krug, jer ćerka Ingrid Bergman igra i u seriji, a njena rola iz crne komedije iz 1992. bila je tema tokom svih epizoda.

Sličnost između snajke Viktorije Bekam, Nikole Pelc i Izabele Roselini primijetili su i na društvenim mrežama.

Fani, koju u finalu glumi Nikola, pojavljuje se u oskudnom kostimu sa dijamantima nalik onom koji je Roselini nosila u pomenutom filmu, crnoj komediji o čarobnom napitku koji pruža večnu mladost. Njeni sinovi joj bez njenog pristanka ubrizgavaju supstancu za uljepšavanje koju je osmislio njen muž Bajron, kog igra Ešton Kučer. Fani tako doživljava transformaciju koju nikako nije željela.

Za razliku od muža i sinova, kojima se desilo isto, Fani se nimalo ne dopada podmlađivanje.

"Osjećam se zarobljeno u tuđem tijelu. Sve za što sam radila, sve što sam zaslužila, moji ožiljci, moje strije, godine koje sam nosila, sve mi je to oduzeto. Bila sam pravo umjetničko djelo", poručuje, pa razbija antikvitet. Pokušava zatim parčetom tog umjetničkog djela da se ubije.

Podsjetimo, Nikola se našla u jeku skandala još od svog vjenčanja za najstarijeg sina Bekamovih, Bruklina, kada su krenula šuškanja o narušenom odnosu sa Viktorijom i dramom sa vjenčanicom. Nakon toga, Vruklin je nedavno i javno izneo sav rpljav veš o svojim roditeljima, te naveo da ne želi da ima bilo kakav odnos sa njima. Otpratio je roditelje i braću i sa instagrama, a isto je učinila i Nikola.

Bruklin pak ne propušta prilku da podeli objave na mrežama u kojima svima stavlja do znanja koliko je lud za svojom suprugom.