logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Scena o kojoj svi pričaju: Nikola Pelc Bekam "ukrala" šou Eštonu Kučeru u finalu serije

Scena o kojoj svi pričaju: Nikola Pelc Bekam "ukrala" šou Eštonu Kučeru u finalu serije

Izvor mondo.rs
0

U finalu serije "The Beauty", Nikola Pelc Bekam tumači lik inspirisan Izabelom Roselini u filmu "Death Becomes Her".

Snajka Viktorije Bekam golih grudi stala ispred Eštona Kučera Izvor: Youtube printscreen / FX Networks

Bogata američka nasljednica Nikola Pelc Bekam, posvetila se svojoj profesiji - glumi, nakon porodičnog skandala. Jedni kažu da joj gluma ide od ruke, a drugi da su joj neophodni dopunski časovi glume, kao i da je promašila zanimanje.

Ona se pojavljuje u finalu prve sezone serije "The Beauty", u kojem odaje počast kultnoj ulozi Izabele Roselini, u filmu "Death Becomes Her". Finale je time zatvorilo krug, jer ćerka Ingrid Bergman igra i u seriji, a njena rola iz crne komedije iz 1992. bila je tema tokom svih epizoda.

Sličnost između snajke Viktorije Bekam, Nikole Pelc i Izabele Roselini primijetili su i na društvenim mrežama.

Fani, koju u finalu glumi Nikola, pojavljuje se u oskudnom kostimu sa dijamantima nalik onom koji je Roselini nosila u pomenutom filmu, crnoj komediji o čarobnom napitku koji pruža večnu mladost. Njeni sinovi joj bez njenog pristanka ubrizgavaju supstancu za uljepšavanje koju je osmislio njen muž Bajron, kog igra Ešton Kučer. Fani tako doživljava transformaciju koju nikako nije željela.

Pogledajte scenu o kojoj bruji svijet:

Scena Nikola Pelc Bekam i Ešton Kučer u The beauty
Izvor: Youtube / Fox Networks

Za razliku od muža i sinova, kojima se desilo isto, Fani se nimalo ne dopada podmlađivanje.

"Osjećam se zarobljeno u tuđem tijelu. Sve za što sam radila, sve što sam zaslužila, moji ožiljci, moje strije, godine koje sam nosila, sve mi je to oduzeto. Bila sam pravo umjetničko djelo", poručuje, pa razbija antikvitet. Pokušava zatim parčetom tog umjetničkog djela da se ubije.

Podsjetimo, Nikola se našla u jeku skandala još od svog vjenčanja za najstarijeg sina Bekamovih, Bruklina, kada su krenula šuškanja o narušenom odnosu sa Viktorijom i dramom sa vjenčanicom. Nakon toga, Vruklin je nedavno i javno izneo sav rpljav veš o svojim roditeljima, te naveo da ne želi da ima bilo kakav odnos sa njima. Otpratio je roditelje i braću i sa instagrama, a isto je učinila i Nikola.

Bruklin pak ne propušta prilku da podeli objave na mrežama u kojima svima stavlja do znanja koliko je lud za svojom suprugom:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bruklin Bekam glumica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA