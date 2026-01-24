logo
Prvo javno pojavljivanje Viktorije Bekam nakon skandala: Uslikana u šok izdanju poslije jezivih riječi sina Bruklina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Viktorija Bekam skrivala se u kolima od paparaca.

Prvo javno pojavljivanje Viktorije Bekam nakon skandala Izvor: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Viktorija Bekam je viđena u javnosti prvi put nakon što je njen sin Bruklin ovih dana javno iznio teške optužbe na račun svoje porodice.

Viktorija Bekam je primećena danas u poslijepodnevnim satima u centru Londona, gdje se vozila automobilom vidno zamišljena. Djelovala je uzdržano i distancirano, a lice je djelimično sakrila ispod crnog kačketa.

Iako je priča izazvala ogromnu pažnju javnosti, ni Viktorija ni Dejvid Bekam se za sada nisu oglasili povodom Bruklinovih navoda.

Ove izjave ubrzo su pokrenule lavinu reakcija na internetu, gdje su se pojavili brojni snimci i mimovi koji su se bavili spekulacijama o Viktorijinom ponašanju na vjenčanju. Korisnici društvenih mreža počeli su da kombinuju stare snimke iz perioda grupe Spice Girls, njene solo karijere, ali i scene iz animirane serije "Simpsonovi" i serije "Amandaland", uz podrugljive komentare.

Prema navodima izvora bliskih porodici, talas ismijavanja ostavio je snažan emotivni trag na Viktoriju.

"Viktoriji je strašno neprijatno zbog onoga što joj se sada dešava na internetu. To je za nju zaista razarajuće", rekao je izvor upućen u priču, za strane medije.

Dok se drama oko porodice Bekam i dalje ne stišava, Bruklin i Nikola Pelc viđeni su prije dva dana u Malibuu tokom opuštene šetnje sa psom. Par je djelovao prisno i skladno – Bruklin je držao ruku oko supruge, a fotografije pokazuju i kako se drže za ruke dok šetaju u blizini svog doma, ostavljajući utisak da su, uprkos svemu, međusobno veoma bliski.

