Di-džej o drami na svadbi Bruklina Bekama: Evo zašto je ples s Viktorijom rasplakao Nikolu Pelc

Di-džej Fat Tony, koji je puštao muziku na vjenčanju Bruklina Bekama i Nikol Pelc ispričao šta se zaista desilo i pojasnio “otimanje prvog plesa” od strane Viktorije Bekam.

Izvor: YouTube/Screenshot

Tony je za ITV rekao da njeno ponašanje nije bilo nepristojno, nego da je tajming bio potpuno pogrešan. Prema njegovim riječima, situacija se odigrala dok je na bini nastupao Mark Entoni.

“Nije bilo nikakvog nepristojnog plesa, tverkovanja, crnih PVC kostima, nije bilo Spice Girls akcije… Kad sam rekao da je bilo neprikladno, mislio sam na trenutak u kojem se to desilo“, rekao je di-džej.

On je ispričao da je Mark Entoni tokom nastupa pozvao Bruklina na binu, što je publika shvatila kao uvod u prvi ples mladenaca.

"Svi su očekivali da će Nikola izaći na binu. Umjesto toga, Mark Entoni kaže: ‘Najljepša ženo u prostoriji, dođi na binu’ i onda pozove Viktoriju“, naveo je di-džej.

Prema toj verziji događaja, Bruklin je u tom trenutku bio vidno potresen, jer je mislio da će prvi ples imati sa suprugom.

"Nikola je tada napustila prostoriju uplakana. Bruklin je ostao zaglavljen na bini, a onda su on i Viktorija zaplesali. Mark Entoni je govorio: ‘Stavi ruke na majčine bokove’, bio je to neka latino fora. Cijela situacija je bila jako neugodna za sve u sali“, zaključio je di-džej.

Bruklin Bekam i američka glumica i nasljednica Nikola Pelc vjenčali su se u aprilu 2022. godine na raskošnoj ceremoniji na Floridi. Iako je svadba izgledala glamurozno, ubrzo su se pojavile priče o tenzijama između Nikole i porodice Bekam, posebno Viktorije.

Jedan od prvih javnih znakova nesuglasica bio je oko vjenčanice: iako se očekivalo da će Nikola nositi haljinu Viktorijinog brenda, na kraju se odlučila za Valentino, što je pokrenulo špekulacije o zahlađenju odnosa. I Nikola i Viktorija su kasnije pokušale umanjiti značaj tih priča, tvrdeći da nije bilo svađe, ali su glasine nastavile da kruže.

U godinama nakon vjenčanja, Bruklin i Nikola sve češće su provodili vrijeme odvojeno od njegove porodice, a američki mediji su pisali o „hladnim odnosima“ s Dejvidom i Viktorijom Bekam. Posebno je odjeknulo Bruklinovo nedavno obraćanje na Instagramu, u kojem je optužio roditelje za „kontrolišuće ponašanje“, što je dodatno rasplamsalo priče o dubokom porodičnom rascjepu.