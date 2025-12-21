logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Porodična drama se nastavlja: Bekamovi otpratili sina na Instagramu

Porodična drama se nastavlja: Bekamovi otpratili sina na Instagramu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Viktorija i Dejvid Bekam odlučili su da otprate svog sina sa Instagrama.

Bekamovi otpratili Bruklina na Instagramu Izvor: YES Market Media/Shutterstock

Dejvid i Viktorija Bekam prestali su da prate svog sina Bruklina na Instagramu. Najstariji sin slavnog para već neko vrijeme je udaljen od porodice, a sada izgleda da su prekinuli i digitalnu vezu jedno s drugim, jer je i ambiciozni kuvar prestao da prati svoje roditelje na ovoj društvenoj mreži.

Pogledajte fotografije Dejvida i Viktorije:

Pored toga, Dejvid (50) i Viktorija (51) ne prate Bruklinovu suprugu, Nikolu Peltz Bekam, a takođe se ne nalaze ni na listi osoba koje 30-godišnja glumica prati.

Možda će vas zanimati

Vjeruje se da je porodični sukob počeo nakon što su mlađi par stupili u brak 2022. godine, a u maju su Bruklin i Nikola primjetno izostali sa Dejvidovog 50. rođendana u Londonu, na kojem su bili prisutni njegova supruga i njihova druga djeca – Romeo (23), Kruz (20) i 14-godišnja Harper.

Tog mjeseca, Bruklin je podijelio video u kojem on i Nikola voze motor, uz poruku u kojoj je obećao da će je "uvijek birati".

Samo nekoliko sati kasnije, Kruz je podijelio porodičnu fotografiju i napisao: "Volim vas više od svega, mama i tata, dali ste nam život i brinuli o nama bez obzira na sve. Ne mogu da vam kažem koliko smo blagosloveni što vas imamo u svojim životima."

U oktobru, Viktorija je aludirala na teškoće kada je razgovarala s novinarima o tome kako je pomirenje rokera iz Oazisa, Lijama i Noelom Galaherom, vjerovatno učinilo njihovu majku "toliko srećnom".

Ona je za magazin Sunday Times Culture rekla: "Samo mislim da njihova mama mora da je bila tako srećna. Sigurno je bilo zaista teško za majku, dječaci nisu razgovarali sve te godine. I mislim da kao majka, ona mora… mora da se osjeća srećno što vidi da se njeni sinovi slažu".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bruklin Bekam Dejvid Bekam Viktorija Bekam Instagram

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA