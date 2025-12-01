Bekam objavio sliku sa Noletom, tu je i prelijepa glumica koja voli mlađe: Jelena je morala odmah da reaguje

Katar je ovog vikenda bio domaćin pretposljednje trke sezone Formule 1. Događaj je privukao je veliki broj poznatih ličnosti, među kojima su se našli Novak Đoković, Dejvid Bekam, ali i Džesika Alba koja se slikala sa našim teniserom.

Fotografija na kojoj su Dejvid Bekam i Novak Đoković sa Velike nagrade Katara obišla je svijet. Upravu tu sliku je na svom Instagram profilu objavio slavni Britanac.

Nole and David Beckham yesterdaypic.twitter.com/SUjxSYivK7 — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312)December 1, 2025

Upravu tu sliku je na svom Instagram profilu objavio slavni Britanac, odnedavno sa titulom "ser" koju mu je uručio britanski kralj Čarls III.

Objavu je lajkovala supruga Novaka Đokovića, Jelena, kao i mnogi drugi kojima su se oduševljenjem ispratili detalje sa velike sportske fešte u Kataru. Pogledajte seriju sliku sa tog događaja gde su bili slavni kuvar Gordon Remzi i glumac i voditelj Stiv Harvi:

Ali Noletova slika sa Bekamom nije jedina koja je osvanula na mrežama, podjedanko veliko interesovanje privukla je i ona sa glumicom Džesikom Albom. Glumica sa kojom je i ranije partijao u Majamiju, nagnula se ne bi li bolje čula šta joj Nole govori.

Alba (44) je nakon razvoda 17-godišnjeg braka uplovila u vezu sa 11 godina mlađim glumcem Danijem Ramirezom. Kako su izvori za strane medije ranije naveli, par zapravo nije u vezi, već su u "šemi", a dodao je da Alba samo želi da se zabavi nakon razvoda od Keša Vorena, te da ne je ona ta koja ne želi veze.

