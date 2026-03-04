logo
Progovorila prvi put posle skandala: Sin pričao da ga je obrukala na vjenčanju, Viktorija riješila javno da mu se obrati

Izvor mondo.rs
0

Bruklin Bekam je u emotivnoj poruci raskrstio s porodicom - ali, oni nisu

Viktorija Bekam čestitala Bruklinu rođendan Izvor: Shutterstock, BAKOUNINE

Viktorija Bekam nije se oglašavala o porodičnom sukobu o kojem su brujali svjetski, ali i domaći mediji, o Bruklinovoj ispovijesti da ga je "obrukala na vjenčanju sa Nikolom Pelc"

Ipak, danas ima poseban povod da to učini. Njenom sinu Bruklinu je rođendan, te mu se obratila javno, putem Instagrama, u šta je uključila i Dejvida, te je pisala u njihovo zajedničko ime.

- Srećan rođendan, Brukline, mnogo te volimo - napisala je u prvoj objavi Viktorija Bekam, uz fotografiju na kojoj su ona i Dejvid i Bruklin iz mlađih dana.

Izvor: Instagram printscreen/ victoriabeckham


Viktorija je potom objavila još jednu fotku iz mladost, na kojoj u naručju drži nasmijanog sina.

- Srećan 27. rođendan Brukline, Volim te mnogo - napisala je potom samo u svoje ime Viktorija Bekam.

Izvor: Instagram printscreen / victoriabeckham

Bruklin Bekam, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, šokirao je javnost otvorenim i emotivnim obraćanjem na Instagramu, u kojem je prvi put bez zadrške progovorio o navodnom porodičnom raskolu koji traje godinama.

U objavi na čak šest strana, 26-godišnji kuvar i preduzetnik poručio je da ne želi pomirenje sa porodicom i da je konačno odlučio da se, kako kaže, "po prvi put u životu zauzme za sebe".

U centru sukoba našli su se on i njegova supruga, glumica Nikola Pelc, zbog čega su poslednjih meseci izostali sa svih važnih porodičnih događaja, uključujući Dejvidov 50. rođendan i vijest o njegovom viteškom ordenu.

Viktorija Bekam Bruklin Bekam Dejvid Bekam

