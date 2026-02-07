Bekamovi uzvraćaju "udarac" Bruklinu: Evo kako su nakon skandala riješili su da mu se osvete preko brata

Viktorija i Dejvid Bekam posvetili su pažnju mlađem sinu nakon drame sa Bruklinom.

Izvor: Instagram printscreen

Kruz Bekam, najmlađi sin Dejvida i Viktorije Bekam, aktivno se bavi muzikom i dijeli svoje pjesme na društvenim mrežama, uključujući TikTok, gdje je nedavno privukao ogromnu pažnju reklamom za novi singl.

U četvrtak uveče, po Londonu je izlijepljeno 250 postera sa njegovim likom u vrlo šokantnom izdanju. Kao i uvijek sa Bekamovima, bilo je nešto za prodaju – u ovom slučaju, predstojeći singl ambicioznog pjevača "For Your Love".

I dok su se mnogi pitali šta sad Bekamovi spremaju, oni su odlučili da okrenu list u svom stilu. Naime, čini se da su odlučili da svađu sa sinom Bruklinom Bekamo i snajkom Nikolom Pelc stave po strani, te da se posvete najmlađem nasljedniku i izgradnji njegove karijere.

Da bi se to zaustavilo, cijela porodica – uključujući bake i deke i rođake – je bila primorana da "služi".

Nema vremena za plakanje kod Bekamovih zbog sina Bruklina, i njegove izjave da ne želi da se pomiri sa roditeljima. Umjesto toga, sada je akcenat stavljen na Kruza, koji ima 20 godina.

Viktorija sve čini da se njen sin probije na muzičkoj sceni

Viktorija je ove nedjelje na Instagramu angažovala Mel Si, Emu Banton i Džeri Halivel da pevaju oko njenog trpezarijskog stola dok je Kruz svirao gitaru.

Srednji sin Romeo, 23, prokomentarisao je ispod: "Zvuči kao da su već radili nešto slično", na šta je Kruz odgovorio: "Zvuče kao Litl Miks, zar ne?"

Viktorija je odmah uzvratila: "Volim vas sve."

Brend Bekam na "prvom mjestu"

Dakle, Bekamovi su ponovo u poslu. Sve vas to podsjeća na Bruklinove žalbe u senzacionalnoj izjavi koju je objavio prije dvije nedjelje o tome kako je "brend Bekam na prvom mestu" i kako se "porodična ljubav" određuje na osnovu toga "koliko objavljujete na društvenim mrežama".

Usred glasina da će Nikola i on uskoro usvojiti dijete, njegov tast Nelson Pelc je ove nedjelje podijelio savjet svojoj porodici: "Klonite se štampe."

Vidi opis Bekamovi uzvraćaju "udarac" Bruklinu: Evo kako su nakon skandala riješili su da mu se osvete preko brata Bruklin Bekam Dejvid Bekam Bruklin Bekam Nikola Pelc Viktorija Bekam Dejvid Bekam Bruklin Bekam Nikola Pelc Bruklin Bekam supruga Nikola Pelc Bruklin Bekam u autu Bruklin Bekam u autu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / davidbeckham Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Instagram printscreen / nicolaannepeltzbeckham Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Instagram printscreen/ Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Instagram printscreen / brooklynpeltzbeckham Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Instagram printscreen / nicolaannepeltzbeckham Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Instagram/Screenshot Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Instagram/romeobeckham Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Instagram Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagarm/brooklynpeltzbeckham Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Profimedia/Gumu Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Profimedia/JORA Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/nicolaannepeltz/printscreen Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 14 14 / 14

Izvor: Stil.Kurir/ MONDO