Bruklin prekrio tetovažu posvećenu majci: Detalj koji niko nije primijetio, evo šta mu je sad na grudima

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Nakon skandala na vjenčanju Bruklin je odluči da precrta majku i to bukvalno!

Bruklin n prekrio tetovažu posvećenu Viktoriji Izvor: Instagarm/brooklynpeltzbeckham

Haos u porodici Bekam se ne smiruje i dalje, a sada je u javnost isplivao detalj koji je isprva mnogima promakao. Podsjetimo, nakon Bruklinove eksplozivne ispovijesti u kojoj je iznio niz škakljivih detalja o majci Viktoriji, a potom i o ocu Dejvidu, internet ne prestaje da bruji o svađi koja, po svemu sudeći, neće dobiti srećan završetak, barem ne u skorije vrijeme. 

Pogledajte još fotografija Bruklina sa suprugom Nikolom:

Iako su se u međuvremenu pojavile oprečne informacije koje su pokazale da i jedna i druga strana imaju propuste u svojim pričama, sada je isplivao dokaz koji potvrđuje da zaista stvari između Bruklina i ostatka porodice već duže vrijeme ne funkcionišu dobro. 

Ljudi su tek sada, gledajući njegove stare fotografije otkrili da je još prije nekoliko godina prekrio tetovažu posvećenu majci Viktoriji. 

Izvor: Instagarm/brooklynpeltzbeckham

Tetovaža "Mama’s Boy", koju je godinama nosio na grudima kao znak bliskosti sa majkom, pretvorena je prije izvesnog vremena u buket cvijeća.

Iako se isprva mislilo da tetovaža predstavlja bidermajer koji je nosila Pelc na njihovom venčanju 2022, istina je da se Bruklin odlučio na prepravku natpisa nakon skandala na vjenčanju.

Doduše, Bruklin i dalje ima istetoviranu riječ "Mum" na ramenu što dodatno podgrijava priče o zategnutim odnosima, ali i o tome da stvari možda ipak nisu crno-bijele.

Izvor: pritnscreen/instagram

Tagovi

Bruklin Bekam Viktorija Bekam Dejvid Bekam

