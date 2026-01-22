Bekamova bivša otkrila kakva je Viktorija bila dok je bila s njenim sinom

Glumica Kloi Grejs Morec govorila je o Viktoriji i Dejvidu Bekamu iz perioda veze s Bruklinom Bekamom, usred nove porodične drame Bekamovih.

Glumica Kloi Grejs Morec svojevremeno je otkrila kakav je utisak na nju ostavila Viktorija Bekam dok je bila u vezi s njenim sinom Bruklinom Bekamom.

Mnogi su to zaboravili, dijelom i zato što je Kloi Grejs Morec kasnije javno istupila kao lezbejka, ali glumica poznata po filmovima "Kick-Ass", "Carrie" i "Let Me In" ranije je bila u vezi s Bruklinom Bekamom.

Njihova veza ponovo je dospjela u fokus nakon Bruklinove eksplozivne objave na Instagramu u kojoj je optužio roditelje, Dejvida i Viktoriju Bekam da pokušavaju da sve kontrolišu tokom njegovog života. Sukob između Bruklina i njegove porodice bio je u javnosti još od njegovog vjenčanja s Nikolom Pelc 2022. godine, ali ova objava dala je dosad najdirektniji uvid u razmjere porodičnog raskola.

U toj poruci Bruklin je naveo da su mu roditelji "dovodili žene iz prošlosti" kako bi sabotirali njegov odnos s Nikolom, te da su se generalno miješali u njegov privatni život.

Prije braka s Nikolom Pelc, njegova najpoznatija veza bila je upravo s Kloi Grejs Morec, od 2014. do 2018. godine. Počeli su se zabavljati kada je ona imala 17, a on 15 godina.

Kloi je još 2014. godine, gostujući kod Endija Koena, imala samo riječi hvale za Viktoriju Bekam:

"Ona je nevjerovatna osoba. Zaista se divim njenoj radnoj etici i obožavam njenu modnu liniju. Mislim da su kao porodica sjajni ljudi. Razumiju putovanja, ljubavne scene s drugim ljudima, lude rasporede".

U kasnijem gostovanju rekla je i da je Dejvid "sjajan otac", a Viktorija "sjajna majka":

"Oni su iskreno vrlo dobri roditelji. To je ono što je najvažnije".

Ipak, Kloi je 2016. godine priznala da veza s Bruklinom nije bila laka.

"To stvara masovnu histeriju i prate vas u odvojenim automobilima, tako da ne možete samo trčati okolo i dijeliti male, glupe i slatke trenutke", rekla je za britanski InStyle.

Par je raskinuo 2018. godine, što je Kloi opisala kao "tešku godinu". Kasnije je, 2024. godine, javno istupila kao gej, a 2025. objavila je da se udala za Kejt Harison.

Glumica je to otkrila u objavi povodom izbora 2024. godine, u kojoj je navela da će, kao gej žena, glasati za Kamalu Haris i da vjeruje u potrebu za zakonskim zaštitama koje štite LGBTQ+ zajednicu.

