Isplivao snimak plesa Viktorije i mlađeg sina: Niko više ne vjeruje Bruklinu

Izvor mondo.rs
0

Nije sa svadbe, ali je reprezentativan...

Isplivao snimak plesa Viktorije i Bruklina Bekama Izvor: Printscreen/ Instagram/ cruzbeckham

"Instagram tačno zna šta radi kad danas gura ovaj video. Nikad ga prije nisam videla na feed-u", "Ovo nije neprikladno,ne vjerujem Bruklinu! Odrasli smo uz Viki B... uz nju smo"... Ovo su samo neki od komentara ispod videa u kom Kruz Bekam pleše s majkom Viktorijom uz pjesmu "Old Time Rock and Roll" Boba Sedžera.

Snimak ovih dana mnogi komentarišu i dijele - ali ne zbog muzike, niti plesa. Objava je postala viralna u jeku ozbiljnih optužbi koje je protiv Viktorije iznio njen najstariji sin, Bruklin Bekam.

U galeriji pogledajte kako je izgledao ples VIktorije Bekam i Kruza Bekama, koji je sada postao viralan:

U šokantnoj objavi od 19. januara, Bruklin je optužio majku za "neprimjereno ponašanje“ na dan njegovog vjenčanja s Nikolom Pelc 2022. godine. U objavi je poručio da više ne želi kontakt s roditeljima, a sporni trenutak, prema više izvora, dogodio se neposredno prije prvog plesa mladenaca.

Kako pišu Page Six i TMZ, svjedoci tvrde da je njen ples bio "pretjerano prisan" i "neprimjeren za odnos majke i sina", što je navodno ponizilo Bruklina i izazvalo šok među gostima. Navodi se i da je Nikola u suzama napustila plesni podijum.

 Snimak postoji, ali imaju ga samo dvije osobe

Iako se o tom trenutku već neko vrijeme nagađa, snimak su, prema tvrdnjama američkih portala, sačuvali isključivo Bruklin i Nikola. Videografska kompanija koja je snimala vjenčanje potpisala je strogi ugovor o povjerljivosti i izbrisala sve ostale kopije.

Dodatno ulje na vatru dolio je di-džej Fet Toni, koji je bio zadužen za muziku na vjenčanju. Na Instagramu je objavio isječak iz humoristične serije "Motherland" uz natpis: "POV: Viktorija Bekam tokom Bruklinovog prvog plesa", dodavši: "Stvarni snimak, istina je, bio sam tamo!".

Izvor: Kurir/ MONDO

