Gorica Popović i Tanja Bošković studirale su u čuvenoj klasi FDU-a, koja je izrodila najveća imena naše glumačke scene.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Naša poznata glumica Gorica Popović diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu u klasi prof. Predraga Bajčetića zajedno sa mnogim poznatim kolegama.

Gorica iza sebe ima bogatu karijeru tokom koje je stekla status jedne od naših najcjenjenijih glumica. Najznačajnije uloge je ostvarila u filmovima "Nacionalna klasa", "Profesionalac", "Zaboravljeni", "Bolji život", "Halo taksi" i drugim.

Zanimljivo je da je upravo Goricina klasa na FDU jedna od najuspješnijih u istoriji ovog fakulteta.

Sa njom su studirali Tanja Bošković, Radmila Živković, Jelica Sretenović, Ljiljana Dragutinović, Milan Štrljić, Branko Đurić i mnogi drugi.

Tanja Bošković je svojevremeno važila za jednu od najvećih filmskih zvijezda, koja je jednako oduševljavala svojim talentom i ljepotom.

Neke od najbitnijih uloga je ostvarila u "Srećnim ljudima", "Pozorištu u kući", "Majstori, majstori", "Balkan ekspres" i drugim.

Zanimljivo je da su sve radnice "jezičkog odjeljenja" u seriji "Srećni ljudi" zapravo sa iste klase. Osim Tanje, tu je i Jelica Sretenović, inače najmlađa studentkinja u istoriji FDU.

Jelica je fakultet upisala sa nepunih 17 godina, a tokom studija je postala i majka.

"Ana se rodila u aprilu, a u maju je bio ispit iz glume sa treće godine. To je bio ozbiljan i obiman ispit. Izašla sam, naravno, da polažem i dobila devetku, onako iz porodilišta! Sve se može", istakla je glumica.

Vidi opis Sa njima studirala i najmlađa studentkinja u istoriji FDU-a: Da li je klasa Gorice i Tanje Bošković najuspješnija? Jelica Sretenović 3. 3. 1954. Jelica Sretenovic Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: A. K./ATAIMAGES Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

Međutim, to je nije omelo da ostvari bogatu karijeru, tokom koje je ostvarila najzapaženije uloge u serijama "Bolji život", "Srećni ljudi", "Vojna akademija", "Tesna koža" i drugim.

Glumica Radmila Živković, poznata i kao Đilda iz "jezičkog odjeljenja", preminula je prije dvije godine. Prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu i dobitnica nagrade Žanka Stokić, ostala je upamćena kao jedna od najpoznatijih "Gospođa ministarka" koju je godinama igrala.

Vidi opis Sa njima studirala i najmlađa studentkinja u istoriji FDU-a: Da li je klasa Gorice i Tanje Bošković najuspješnija? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: A. K./ATAIMAGES Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: A.H./ATAIMAGES Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Kurir/Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube/ SUPERSTAR TV/Printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Zorana Jetvić Br. slika: 11 11 / 11

Radmila je svoj dar pokazala i pred kamerama, a njene najpoznatije uloge su u filmovima "Zona Zamfirova", "Sabirni centar", "Sok od šljiva", "Debeli i mršavi" i druge.

I četvrta koleginica iz "jezičkog odjeljenja" Natalija, odnosno glumica Ljiljana Dragutinović, dijelila je sa njima studentsku klupu.

Došla je iz malog sela kod Prokuplja, a proslavila se ulogom Milice u filmu "Više od igre". Usledile su uspješne uloge i u serijama "Banjica", "Istine i laži", "Stižu dolari", "Bela lađa" i druge.

Nije falilo ni talentovanih muških kolega na klasi, a posebno se isticao Milan Štrljić. Glumac je odrastao u Splitu, ali je glumu diplomirao u Beogradu, gdje je ostvario neke od svojih najzapaženijih uloga.

Izvor: Printscreen

Tokom Jugoslavije važio je za jednog od najpopularnijih i najljepših glumaca, a publika ga posebno pamti kao Rileta u filmu "Bal na vodi", Tončija u seriji "Velo misto" i Zareta u "Igmanskom maršu".

Nakon rata, vratio se u Split, gdje već godinama živi, a dugo je radio i kao upravnik Splitskog kazališta.

Na ovoj klasi prof. Predraga Bajčetića bio je i glumac Branko Đurić. Iako ga godinama nismo vidjeli pred kamerama, nešto starija publika ga pamti po ulogama u filmovima "Žikina dinastija", "Nasledstvo", "Partizanska eskadrila", "Najbolji", ali i seriji "Ljubav i mržnja" u kojoj je igrao partnera Andrijane Videnović.

Zanimljivo je da su i u stvarnom životu bili partneri, ali i da su se tokom snimanja razvodili.

Njegov imenjak, Branko Jerinić, još jedan je član ove uspješne klase. Ovaj Kragujevčanin je tokom karijere ostvari mnogo uspješnih sporednih uloga, te je stekao veliku popularnost kod publike.

Izvor: Printscreen

Godinama igra u Narodnom pozorištu, a njegov sin je Pavle Jerinić, takođe glumac.

Branko je najznačajnije uloge ostvario u "Kraj dinastije Obrenović", "Stižu dolari", "Zajedničko putovanje" i drugim.

Nešto manju popularnost stekli su ostali glumci sa klase, Rade Vukotić, Miralem Zupčević, Azra Čengić, Tatjana Milovanović i Jadranka Stilin.

Izvor: Nova/ MONDO