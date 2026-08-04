Preminula glumica iz "Spajdermena": Postala zvijezda nakon par minuta pred kamerama

Posljednji dani Meri Egide Rivere bili su teški

Izvor: pritnscreen/youtube/ Sony Pictures Entertainment

Meri Egida Rivera, koju je publika zavoljela u filmu "Spajdermen: Put bez povratka" preminula je u 82. godini života.

Iako je uloga u Spajdermenu bila prva i jedina filmska, svega nekoliko minuta pred kamerama bilo je dovoljno da glumica postane jedno od najupečatljivijih lica Marvelovog blokbastera, prenosi "Page six".

Glumica je umrla 15. aprila u Honoluluu, ali je vijest o njenoj smrti dospjela u javnost tek početkom avgusta. Član njene porodice otkrio je da je prethodno doživjela moždani udar i pala u komu.

Mary Rivera has sadly passed away at the age of 82.



She played Ned Leeds’ Lola in ‘Spider-Man: No Way Home’.pic.twitter.com/v7hYMIkMqk — DiscussingFilm (@DiscussingFilm)August 4, 2026

Isključili je sa aparata

Pošto su ljekari procijenili da bi njeno zdravstveno stanje ostalo izuzetno teško čak i ukoliko bi se probudila, porodica je donijela odluku da bude isključena sa aparata za održavanje života. Nakon smrti je kremirana.

Član porodice istakao je da je pokojna glumica bila "ponosna" na svoju ulogu u Marvelovom filmu, u kojem je govorila tagalog i dijelila kadar sa Tomom Holandom, Zendajom, Džejkobom Batalonom, kao i Endrjuom Garfildom, koji se u filmu pojavio u specijalnoj ulozi, ponovo tumačeći Pitera Parkera, odnosno Spajdermena.

Podsjetite se kultne scene sa Riverom:

Meri Rivera u Spajdermenu Izvor: YouTube

U jednoj od najupečatljivijih scena filma, ona na tagalogu zamoli Garfilda da ukloni paučinu sa plafona. Nakon što Ned prevede njene riječi, Spajdermen ispunjava njenu molbu.

Uloga u filmu "Spajdermen: Put bez povratka" jedina je koja se nalazi na njenoj IMDb stranici.

Iza Rivere su ostali suprug Alehandro, djeca, 11 unučadi i četvoro praunučadi, navodi se u njenoj čitulji.

(Žena.blic.rs/MONDO)