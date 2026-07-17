Umrla glumica Brenda Friker: Svi je znamo po kultnoj ulozi u filmu "Sam u kući 2"

Glumica Brenda Friker, koja je osvojila Oskara, ali se proslavila ulogom u "Sam u Kući 2" i TV seriji "Hitna Pomoć", preminula je u 81. godini.

Izvor: Movieclips Trailers

Brenda je osvojila Oskara za najbolju sporednu glumicu 1990. godine za ulogu majke Danijela Deja-Luisa u filmu "Moje lijevo stopalo".

Igrala je medicinsku sestru Megan Roč u BBC-jevoj "Hitnoj Pomoći" od 1986. godine, a svoju posljednju ulogu odigrala je 2010. godine, takođe je tumačila famoznu ženu sa golubovima iz Central Parka u nastavku "Sam u Kući" iz 1992. godine.

U saopštenju, njen agent Fil Belfild rekao je:

- Nikada je više nećemo vidjeti ovakvu i svijet je siromašniji zbog njenog odlaska. Bila mi je čast da je znam, volim i radim sa njom i ona će zauvijek imati mjesto u mom srcu i u srcima mnogih filmoljubaca i TV fanova širom svijeta."

Pogledajte trejler filma "Moje lijevo stopalo" u kojem je glumila Brenda Friker:

Moje levo stopalo Izvor: Youtube / HD Retro Trailers

Rođena u Dablinu, Friker je započela svoju glumačku karijeru ulogama na televiziji i u pozorištu, prije nego što se pojavila u sapunici "Coronation Street" 1977. godine, i u "Licking Hitler, Play For Today..".

Brenda je žejlela da bude novinarka i neko vrijeme se bavila tim poslom, a glumica je postala slučajno.

U memoarima koje je napisala, glumica iz filma "Sam u kući 2" otkrila je da je prolazila kroz tešku depresiju, samopovređivanje i da je doživjela fizičko zlostavljanje.

Izvor: Movieclips Trailers

- Odnos sa majkom bio je komplikovan, bol je bio nepodnošljiv. U jednom trenutku me je voljela, u drugom tukla, šakom u lice. Dugo sam pokušavala da shvatim šta je sa njom, i upala sam u tešku depresiju. Počela sam i da se samopovređujem - rekla je glumica kojoj praznici naročito teško padaju čitavog života.

- Stara sam, živim sama, nemam kome ni da se nasmiješim, da popričam... Isključim telefon za Božić i spustim roletne. Lagala bih kada bih rekla da mi je to lijep i srećan period - rekla je Brenda u jednom intervjuu prije tri godine.

(Mondo.rs)