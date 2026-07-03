Dana Poletan najbolja glumica na Pozorišnim igrama BiH u Jajcu

Glumica Dana Poletan osvojila je nagradu za najbolje glumačko ostvarenje na 45. Pozorišnim/Kazališnim igrama BiH u Jajcu za ulogu u predstavi Šine.

Izvor: NPRS

Stručni žiri festivala priznanje je dodijelio za njeno ostvarenje u predstavi rađenoj po tekstu Milena Marković, u režiji Milan Nešković.

Predstava „Šine“, u produkciji Narodno pozorište Republike Srpske, bila je jedna od sedam predstava uvrštenih u zvaničnu selekciju ovogodišnjeg festivala u Jajcu.

Izvor: NPRS

Ova nagrada predstavlja značajno priznanje i za Danu Poletan i za ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske, potvrđujući kvalitet njihove umjetničke produkcije na jednom od najznačajnijih pozorišnih festivala u Bosni i Hercegovini.

(Mondo)