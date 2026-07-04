Glumica Olivija Vajld prvi put je prepričala dramatičan događaj koji se odigrao tokom snimanja filma "Kauboji i vanzemaljci" prije više od decenije, otkrivši da bi ishod mogao da bude koban da nije bilo brze reakcije njenog kolege Voltona Goginsa.

Izvor: Profimedia

Gostujući u podkastu Daksa Šeparda, Olivija Vajld se prisjetila akcione scene u kojoj su ona, Danijel Krejg i Harison Ford na konjima jurili kroz pustinju, dok ih je pratila velika grupa jahača.

Kako je objasnila, u jednom trenutku je njen konj, prilikom preskakanja velikog jarka, izgubio ritam i zbacio je sa sedla.

"Volt Gogins mi je spasao život na tom filmu. Doživjela sam veoma tešku nezgodu s konjem, a on me je spasao. Danijel Krejg, Harison Ford i ja galopirali smo punom brzinom kroz pustinju, dok je iza nas jurilo još četrdesetak konja. Snimali smo scenu u kojoj predvodimo juriš protiv vanzemaljaca", započela je ona, prenosi People.

Vidi opis "Mislili su da je poludio, a on me je štitio da ne poginem": Glumica otkrila da joj je kolega spasao život na snimanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia/UPI Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Nakon pada, našla se u posebno opasnoj situaciji, jer zbog zemljanog nasipa i oblaka prašine, ostali jahači nisu mogli da je vide.

"Konj je skočio i potpuno me neočekivano zbacio. Pala sam, udarila glavom i leđima i ostala da ležim na zemlji. Nažalost, završila sam s druge strane zemljanog nasipa, pa konji koji su dolazili iza nisu mogli da me vide. Uz to je bilo mnogo prašine", dodala je glumica.

"Sjećam se da sam prislonila uho uz zemlju i čula tutnjavu. Zvučalo je kao grmljavina dok su konji jurili prema meni. Pomislila sam, koliko god dramatično zvučalo, da će sve biti gotovo veoma brzo", nastavila je priču Olivija i dodala:

Walton Goggins Saved Olivia Wilde From Being Stampeded to Death by Horses on 'Cowboys & Aliens' Set: 'I Owe Him My Life. He's a Real-Life Hero'https://t.co/rMT3WTas7A — Variety (@Variety)June 29, 2026

"Volt Gogins me je vidio ispred sebe i u djeliću sekunde odlučio da okrene svog konja poprijeko, tačno ispred mene, kako bi ostali naletjeli na njega. Izvanredno jaše, pa je uspio da to izvede. Ostali jahači su se razdvojili i zaobišli nas s obe strane, vjerovatno misleći da je potpuno poludio, ali on je zapravo štitio moje tijelo koje je ležalo na zemlji.“

(Mondo.rs)