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Ona je najplaćenija glumica u Srbiji? Samo od jedne serije zaradila 230.000 evra

Ona je najplaćenija glumica u Srbiji? Samo od jedne serije zaradila 230.000 evra

Izvor mondo.rs
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Glumica je snimala 22 dana u mesecu po 12 sati

Milica Milša najplaćenija srpska glumica? Izvor: Printskrin, Youtube/Zizanp

Milica Milša je igrala glavnu žensku ulogu u popularnoj televizijskoj seriji "Igra sudbine", a od nje je navodno zaradila nevjerovatnih 227.700 evra.

Zahvaljujući ulozi Ade Kanački Milica je postala najplaćenija glumica u Srbiji, a seriju je napustila 2022. godine.

Milša je imala ugovor po kome je snimala 22 dana u mesecu po 12 sati, preneli su tada domaći mediji.

"Žarko me je osvojio šarmom"

Milica je već dugi niz godina uživa u skladnom braku sa scenaristom Žarkom Jokanovićem.

Vjenčali su se krajem avgusta 1999. godine, a na ovaj korak odlučili su se pre nego što su se poljubili. Kada je upoznala scenaristu, Milica je znala da je on čovek za nju.

- Mjesec dana, koliko smo se družili, Žarko je bio pravi vitez. Osvajao me je na pamet, šarm, duhovitost, inteligenciju. U svakom trenutku se trudio da pokaže koliko me voli i koliko mu značim. Nije prošlo mnogo vremena, a ja sam uhvatila sebe kako razmišljam o njemu, pričala je Milica o svojoj ljubavi svojevremeno za medije, pa je dodala:

- Bilo mi je jasno da sam na dobrom putu da se zaljubim. Pristala sam da se udam za njega, a da se nismo ni poljubili.

(Alo, MONDO)

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