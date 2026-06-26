Glumica je snimala 22 dana u mesecu po 12 sati

Izvor: Printskrin, Youtube/Zizanp

Milica Milša je igrala glavnu žensku ulogu u popularnoj televizijskoj seriji "Igra sudbine", a od nje je navodno zaradila nevjerovatnih 227.700 evra.

Zahvaljujući ulozi Ade Kanački Milica je postala najplaćenija glumica u Srbiji, a seriju je napustila 2022. godine.

Milša je imala ugovor po kome je snimala 22 dana u mesecu po 12 sati, preneli su tada domaći mediji.

"Žarko me je osvojio šarmom"

Milica je već dugi niz godina uživa u skladnom braku sa scenaristom Žarkom Jokanovićem.

Vidi opis Ona je najplaćenija glumica u Srbiji? Samo od jedne serije zaradila 230.000 evra Milica MIlša i Žarko Jokanović 20.5. 1968. Milica Milša Žarko Jokanović i Milica Milša 20. 5. 1968. Milica Milša Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/milicamilsaisakovic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 5 / 5

Vjenčali su se krajem avgusta 1999. godine, a na ovaj korak odlučili su se pre nego što su se poljubili. Kada je upoznala scenaristu, Milica je znala da je on čovek za nju.

- Mjesec dana, koliko smo se družili, Žarko je bio pravi vitez. Osvajao me je na pamet, šarm, duhovitost, inteligenciju. U svakom trenutku se trudio da pokaže koliko me voli i koliko mu značim. Nije prošlo mnogo vremena, a ja sam uhvatila sebe kako razmišljam o njemu, pričala je Milica o svojoj ljubavi svojevremeno za medije, pa je dodala:

- Bilo mi je jasno da sam na dobrom putu da se zaljubim. Pristala sam da se udam za njega, a da se nismo ni poljubili.

(Alo, MONDO)