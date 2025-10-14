logo
Potresni posljednji trenuci Dajan Kiton: Američki mediji objavili snimak poziva Hitnoj pomoći

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Glumica Dajan Kiton preminula je u subotu u 80. godini, a strani mediji sada otkrivaju potresne detalje o njenim posljednjim trenucima.

Posljednji trenuci Dajan Kiton Izvor: Youtube/

Glumica Dajan Kiton preminula je prije tri dana u 79. godini. Američki mediji sada pišu da je prema snimku koji je upućen iz kuće slavne glumice, dispečer hitne pomoći u subotu ujutru, nešto poslije osam sati, uputio hitnu službu na njenu adresu u Los Anđelesu zbog dojave o osobi bez svijesti, prenio je TMZ.

Samo nekoliko sati kasnije, holivudska glumica je proglašena mrtvom u bolnici. Dajan Kiton je preminula okružena voljenima, dok je porodica zatražila potpunu privatnost u teškim trenucima, prenio je AP.

Iako nije otkriven uzrok smrti legendarne glumice, jedna prijateljica je izjavila da je bila šokirana njenim izgledom kada su se vidjele posljednji put.

Muzičarka Karol Bejer Sejger, ispričala je da je glumica posljednjih nedjelja izgledala mršavo i iscrpljeno.

"Vidjela sam je prije dvije ili tri nedjelje i bila je veoma mršava. Nisam mogla da vjerujem koliko se promijenila", rekla je pjevačica i dodala da se Dajan, nakon požara u Los Anđelesu, preselila u Palm Springs gdje je provela nekoliko mjeseci.

"Kada se vratila, bila sam zapanjena koliko je smršala".

(Mondo)

