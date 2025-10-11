Preminula legendarna glumica Dajan Kiton u 79. godini

Legendarna američka glumica Dajan Kiton preminula je u 79. godini u Kaliforniji, potvrdila je njena porodica za časopis People.

Izvor: Shutterstock

U ovom trenutku nema dodatnih informacija o uzroku smrti, a porodica je zamolila za privatnost u teškim trenucima.

Kitonova je postala svjetski poznata 1970-ih zahvaljujući ulogama u kultnim filmovima „Kum“ i saradnjama s rediteljem Vudijem Alenom, među kojima se izdvaja film „Eni Hol“ iz 1977. godine, za koji je dobila Oskara za najbolju glavnu glumicu.

Tokom duge i uspješne karijere, Dajan Kiton glumila je u brojnim popularnim ostvarenjima, uključujući „Klub prvih žena“, više filmova u saradnji s rediteljkom Nensi Majers, kao i u franšizi „Book Club“.

Rođena je kao Dajan Hol 1946. godine u Los Anđelesu, kao najstarija od četvoro djece.

(People/MONDO)