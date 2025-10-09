"Svijet je otišao dođavola": Čuvena glumica natjerala kolege u emisiji da joj mirišu stopala (Video)

Glumica je još 2019. godine tokom gostovanja u jednoj emisiji izula cipele i pokazala svoju bizarnu sposobnost.

Izvor: YouTube/screenshot/The Late Show with Stephen Colbert

Holivudska glumica Dru Barimor ponovo je uspjela da iznenadi, a mnogi bi rekli i šokira, gledaoce svog šoua. Tokom najnovije epizode emisije "The Drew Barrymore Show", 50-godišnja glumica je usred razgovora izvela prilično neobičan potez – skinula je cipele i čarape kako bi, kako je sama rekla, “testirala svoju teoriju” o mirisu svojih stopala.

U segmentu Drew News, Dru je sa svojim kolegama, Rosom Metjusom i Sani Anderson, razgovarala o nezi stopala. U jednom trenutku istakla je kako njena stopala uopšte nemaju neprijatan miris, a da bi to i dokazala, podigla je bosa stopala i ponudila im da ih pomirišu.

Sani Anderson se prisjetila prošlogodišnje situacije i rekla da je već imala priliku da pomiriše stopala poznate glumice, te je tada izjavila da mirišu “božanstveno”.

Ros Metjus se složio sa koleginicom, a komentari na mrežama samo su se nizali.

"Šta se ovo dešava sa ljudima", "Svijet je otišao dođavola", "Ono kad nemaš normalne teme za razgovor", bili su samo neki od komentara.

Publika se uključila u raspravu

Zanimljiva diskusija zatim se proširila i na publiku u studiju, pa su voditelji sproveli mini anketu o tome koliko često ljudi peru stopala. Rezultati su pokazali da čak 87 odsto publike pere stopala svakodnevno, 10 odsto jednom nedjeljno, jedan odsto jednom mjesečno, dok je dva odsto priznalo da ih ne pere nikada.

How Often Should You Wash Your Feet? Drew Barrymore, Sunny Anderson, & Ross Mathews Debate Izvor: YouTube

Jedna žena iz publike pokušala je da opravda svoj izbor, a na to je Dru Berimor kroz smijeh dobacila:

"Imam tuš i nekoliko puta kad sam pokušala staviti sapun na stopala, skoro sam umrla i okliznula se i pala."

Bizaran talenat Dru Barimor

Podsjetimo, glumica je još 2019. godine tokom gostovanja u emisiji The Late Show with Stephen Colbert takođe izula cipele, kako bi pokazala svoj nesvakidašnji talenat – sposobnost da nogama podiže predmete. Tada je svoje stopalo nazvala “dodatnom rukom”.

Objasnila je da je ta vještina vrlo korisna, posebno u roditeljstvu:

"Znate, imate dijete u jednoj ruci i telefon u drugoj, nema šanse da nećete posegnuti i zgrabiti tu bombonu nogom. Stopala su tu kad mi treba dodatna ruka", rekla je kroz smijeh Dru Berimor.

Dru Barimor sa bivšim suprugom Vilom Kopelmanom ima dvije ćerke, Oliv (13) i Franki (11).