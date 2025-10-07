Snimak Šarliz Teron dok ignoriše Džonija Depa postao hit: Na filmu igrali par, u Parizu se pravila da je vazduh

Njih dvoje su zajedno radili na filmu "The Astronaut's Wife" iz 1999. godine, ali izgleda da nakon tog projekta nisu ostali u dobrim odnosima.

Glumica Šarliz Teron navodno je ignorisala svog bivšeg kolegu Džonija Depa na Dior reviji tokom Nedjelje mode u Parizu, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama, piše Daily Mail.

Njih dvoje su zajedno radili na filmu "The Astronaut's Wife" iz 1999. godine, ali izgleda da nakon tog projekta nisu ostali u dobrim odnosima.

Nije mu pružila ni ruku

Oboje su dugogodišnja zaštitna lica Diora. Dep promoviše parfem Sauvage, dok je Teron već 20 godina povezana sa mirisom J'Adore. Iako njihov dolazak na reviju nije bio iznenađenje, trenutak kada Teron prolazi pored Depa bez pozdrava postao je viralan.

Pogledajte taj trenutak i kako se srdačno pozdravila sa Brižit Makron:

Pozdravila se s Bernardom Arnoom i prvom damom Francuske Brižit Makron, dok je Depa potpuno ignorisala. Priča se i da je glumica ranije lajkovala članak magazina Time iz 2023. godine, koji je kritikovao Depov povratak na scenu nakon njegovog medijski praćenog suđenja.

