Preminula glumica Klaudija Kardinale

Italijanska glumica Klaudija Kardinale preminula je u 88. godini u Francuskoj, javila je italijanska novinska agencija "Ansa".

U izvještaju se navodi da je Kardinaleova preminula okružena svojom djecom u francuskom gradu Nemuru, gdje je živjela posljednjih nekoliko godina.

Kardinaleova je rođena u Tunisu, u porodici porijeklom sa Sicilije.

Ona je u svijet glume ušla slučajno, a prvu manju ulogu imala je u komediji Marija Moničelija "Nepoznati počinioci" 1958. godine.

Nakon nekoliko filmova u Italiji, Kardinaleova je glumila i u Francuskoj, uključujući sa glumačkim veličinama kao što su Alan Delon i Žan Pol Belmondo.

Osim toga, Kardinaleova je glumila i u sovjetsko-italijanskom filmu "Crveni šator" 1969. godine, koji je režirao sovjetski režiser Mihail Kalatozov.

(Agencije/MONDO)