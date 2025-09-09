Glumica Ketrin Zita Džons u centru pažnje zbog neprimjerene izjave o maloljetniku

Izvor: YouTube/ Late Night with Seth Meyers

Supruga Majkla Daglasa, glumica Ketrin Zita Džouns, našla se na meti kritika zbog komentara u emsiji koji su mnogi ocenili kao "jeziv i neprimjeren", a koji je uputila jednom maloljetnom obožavaocu.

Zvijezda Netfliksove hit serije "Sreda", koja ima 55 godina, gostovala je kod Seta Majersa, kada je rešila da prepriča nedavni susret s maloljetnim obožavateljem, dečakom koji ima 12 godina.

Razlog zašto je uopšte pokrenula ovu temu je promocija druge sezone hit serije, kada je pričala o "novoj generaciji obožavalaca".

Ketrin je pričala da joj je fan prišao dok je igrala golf sa suprugom Majklom Daglasom, i da je primijetila da je jako lep.

"Vježbala sam, i prišao mi je jedan baš sladak dječak od 12 godina da traži autogram. Bilo je baš simpatično, i onda sam rekla: 'Haha. Kad budem imala 70, ovaj slatki dečak će imati 33".

"Gledala sam klinca od 12 godina i računala": Glumica koja hara Netfliksom zgrozila izjavom u emisiji, javnost u šoku

Voditelj ju je tada upitao da li njen suprug može da prepozna "kada u glavi računa tako nešto", na šta je "Mortiša Adams" odgovorila:

"Da, on obično misli da razmišljam koji palicu da izaberem, a ja u stvari mislim: ‘Do tada će to sigurno biti u redu.’".

Video je ubrzo postao viralan, a neki su osudili njene reči kao neprimjerene, dok su je drugi branili, smatrajući da je u pitanju samo šala.

Pogledajte sporni trenutak iz emisije:

