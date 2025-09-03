Holivudska glumica Selma Hajek progovorila je o čuvenoj sceni iz filma "Od sumraka do svitanja".
Glumica Salma Hajek tokom svoje karijere snimila je brojne zahtjevne scene, ali je sama priznala da joj nijedna nije bila toliko teška kao ona u kojoj je morala da prevaziđe duboko ukorijenjen strah.
"Morala sam da idem na hipnozu": Selma Hajek otkrila koja joj je bila najteža scena u karijeri, mnogima je omiljena
Iako je film "Frida" iz 2002. godine doneo niz emotivnih i fizički iscrpljujućih trenutaka, uključujući scene gubitka i bola, Hajek je u razgovoru za "IGN" izjavila:
"Frida je bila uživanje. Svakog dana sam jedva čekala da dođem na set, iako sam bila iscrpljena – da mi odsijeku nogu ili da izgubim dijete", prenosi "Far Out Magazine".
Uloga u filmu Frida donela joj je i nominaciju za Oskara, ali glumica je za najzahtevniju scenu u karijeri izdvojila onu iz filma "Od sumraka do svitanja" iz 1996. godine, koji ju je i proslavio.
U sceni u kojoj tumači lik Satanike Pandemonijum, Hajek izlazi na binu kluba "Titty Twister" obučena samo u bikini, s pitonom oko ramena. Publiku je tada očarala, ali je kasnije priznala da je samopouzdanje koje je delovalo toliko uverljivo – zapravo bilo njeno najveće glumačko umijeće.
Kako je sama ispričala, bila je potpuno prestravljena jer je morala da nastupi sa pravim pitonom, a zmije su joj najveća fobija. Da bi uspela da savlada strah, počela je da istražuje simbole u kojima se zmije povezuju sa unutrašnjom snagom.
"Došla sam do toga da sam stvorila odnos sa tom zmijom. U mojoj glavi, to je moralo da ima neko dublje značenje kako bih mogla da uđem u stanje transa. Morala sam da idem na hipnozu. Mjesecima sam se pripremala za taj jedan ples. A za mene to nije bio ples – to je bio ritual", otkrila je glumica.
Na kraju je uspela da snimi scenu koja je postala kultna, ali joj je cijelo iskustvo ostalo duboko urezano u sećanju.
"Da obučem bikini, plešem sa zmijom dugom 3,3 metra i da sve to izgleda prirodno? To je za mene bilo stvarno, stvarno izazovno", našalila se Hajek, dodajući da to nikada više ne bi ponovila.
(Index.hr/ MONDO)