"Morala sam da idem na hipnozu": Selma Hajek otkrila koja joj je bila najteža scena u karijeri, mnogima je omiljena

Autor mondo.ba
0

Holivudska glumica Selma Hajek progovorila je o čuvenoj sceni iz filma "Od sumraka do svitanja".

Selma Hajek otkrila koja joj je bila najteža scena u karijeri Izvor: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia

Glumica Salma Hajek tokom svoje karijere snimila je brojne zahtjevne scene, ali je sama priznala da joj nijedna nije bila toliko teška kao ona u kojoj je morala da prevaziđe duboko ukorijenjen strah. 

Pogledajte fotografije Selme Hajek:

Iako je film "Frida" iz 2002. godine doneo niz emotivnih i fizički iscrpljujućih trenutaka, uključujući scene gubitka i bola, Hajek je u razgovoru za "IGN" izjavila:

"Frida je bila uživanje. Svakog dana sam jedva čekala da dođem na set, iako sam bila iscrpljena – da mi odsijeku nogu ili da izgubim dijete", prenosi "Far Out Magazine".

Uloga u filmu Frida donela joj je i nominaciju za Oskara, ali glumica je za najzahtevniju scenu u karijeri izdvojila onu iz filma "Od sumraka do svitanja" iz 1996. godine, koji ju je i proslavio.

U sceni u kojoj tumači lik Satanike Pandemonijum, Hajek izlazi na binu kluba "Titty Twister" obučena samo u bikini, s pitonom oko ramena. Publiku je tada očarala, ali je kasnije priznala da je samopouzdanje koje je delovalo toliko uverljivo – zapravo bilo njeno najveće glumačko umijeće.

Salma Hayek Pinault Had To Be Put Into A Trance
Izvor: YouTube

Kako je sama ispričala, bila je potpuno prestravljena jer je morala da nastupi sa pravim pitonom, a zmije su joj najveća fobija. Da bi uspela da savlada strah, počela je da istražuje simbole u kojima se zmije povezuju sa unutrašnjom snagom.

"Došla sam do toga da sam stvorila odnos sa tom zmijom. U mojoj glavi, to je moralo da ima neko dublje značenje kako bih mogla da uđem u stanje transa. Morala sam da idem na hipnozu. Mjesecima sam se pripremala za taj jedan ples. A za mene to nije bio ples – to je bio ritual", otkrila je glumica.

Na kraju je uspela da snimi scenu koja je postala kultna, ali joj je cijelo iskustvo ostalo duboko urezano u sećanju.

"Da obučem bikini, plešem sa zmijom dugom 3,3 metra i da sve to izgleda prirodno? To je za mene bilo stvarno, stvarno izazovno", našalila se Hajek, dodajući da to nikada više ne bi ponovila.

(Index.hr/ MONDO)

glumica

