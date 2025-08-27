logo
Glumica uhapšena zbog sumnje da je zlostavljala tuđe dijete: Namjerno ga izložila nasilju

Autor mondo.ba
0

Nije poznato da li će protiv Aliks Lapri biti podignuta optužnica

Uhapšena glumica Aliks Lapri Izvor: instagram/thealixlapri

Američka glumica Aliks Lapri, publici poznata po ulozi Efi Morales u seriji Power, završila je iza rešetaka nakon incidenta koji se dogodio prošle nedjelje u Atlanti.

Kako navodi zvanična evidencija zatvora u okrugu DeKalb, 28-godišnjakinja je 17. avgusta privedena zbog sumnje da je počinila krivično djelo zlostavljanja, odnosno, okrutnosti prema detetu trećeg stepena, kao i zbog narušavanja javnog reda i mira.

Glumica Aliks Lapri, čije je puno ime Aleksus Lapri Gajer, nije se dugo zadržala u pritvoru – na slobodu je puštena već narednog dana. Ipak, šta se tačno dogodilo i šta je prethodilo hapšenju, i dalje ostaje nepoznanica.

Prema zakonima američke savezne države Džordžije, krivično djelo "okrutnost prema detetu trećeg stepena" tretira se kao prekršaj.

Radi se o situacijama kada odrasla osoba namerno dozvoli da dijete mlađe od 18 godina bude svedok nasilnog krivičnog djela, na primjer fizičkog napada ili porodičnog nasilja, piše latimes.com.

Za sada nije poznato da li će protiv glumice biti podignuta optužnica, a na pitanja medija nisu odgovorili ni njen menadžer ni kancelarija šerifa okruga DeKalb.

(MONDO)

