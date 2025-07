Glumački par s neobičnim smislom za humor: Muž objavio golu sliku Kristen Bel i tako joj čestitao nominaciju

Glumac Daks Šepard je u skladnom braku sa koleginicom Kristen Bel, a njihov humor je par puta "dizao obrve" svih onih koji ih slušaju i gledaju

Glumački par Daks Šepard i Kristen Bel važe za jedan od najskladnijih holivudskih parova, ali su se nedavno našli na meti glasina da se bave svingerajem.

Deks, koji ima svoj podkast je otvoreno pričao da su on i njegova supruga čak dobili poruke od prijatelja, koji kažu da su "uvrijeđeni što nisu dobili poziv za svingersku zabavu".

Par se s humorom osvrće na ove tvrdnje, ali posljednja objava glumca je itekako podigla prašinu.

Šepard je odlučio na nesvakidašnji način da proslavi nominaciju svoje supruge Kristen za Emi nagradu – uz fotografiju koja je mnoge iznenadila. Kristen je nominovana u kategoriji "Najbolja glumica u humorističkoj seriji" za ulogu Džoane u romantičnoj komediji "Nobody Wants This". Tim povodom, Daks je na Instagramu podijelio sliku na kojoj je gola, u joga pozi:

"Ljudi možda ne znaju sve što se dešava iza kulisa da bi se postigla uloga nominovana za Emi poput Kristenine", poručio je on u opisu objave, a zatim je i dodao: "Ovo možda jeste, a možda i nije dio njenog treninga, ali delovalo je ispravno. Čestitam!".

Daks je jednom prilikom komentarisao scenu ljubljenja koju je njegova supruga imala sa kolegom Adamom Brodijem u Netfliksovoj seriji "Nobody Wants This" i veoma mu se to dopalo.

"Zajedno s prijateljem sam gledao tu scenu, scenu ljubljenja, za koju bih rekao da je najbolja scena ljubljenja koja je ikad prikazana na ekranu", rekao je prošle godine i dodao:

"A moj najbolji prijatelj iz detinjstva, Aron, me je pitao tad: "Poljubi li ona tebe ikada tako?". Odgovorio sam mu: "Ne, nisam ni znao da zna tako da se ljubi".

