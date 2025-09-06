logo
Holivudska zvijezda u tajnosti došla na Zlatibor: Poklonila se ikoni u manastiru Mileševa

Autor Jelena Sitarica
0

Glumica srpskog porijekla Lolita Davidović, zajedno sa suprugom, proslavljenim rediteljem i scenaristom Ronom Šeltonom, stigla je u Zlatiborski kraj na poziv Gage Antonijevića

Holivudska zvijezda u tajnosti došla na Zlatibor: Poklonila se ikoni u manastiru Mileševa Izvor: THA / Hollywood Archive / Profimedia

Holivudska glumica srpskog porijekla Lolita Davidović doputovala je u Zlatiborski kraj zajedno sa suprugom, poznatim rediteljem i scenaristom Ronom Šeltonom. Njihov dolazak uslijedio je na poziv Predraga Gage Antonijevića, idejnog tvorca Prvog nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT).

Tokom trajanja festivala biće među publikom, gdje će pratiti filmska ostvarenja iz programa i prisustvovati svečanoj dodjeli nagrada najboljim filmskim i televizijskim autorima.

Inače, glumica i njen suprug boravak na Zlatiboru iskoristili su i za posjetu manastiru Mileševa. Zadivljeni ljepotama ovog kraja i gostoprimstvom domaćina, poklonili su se čuvenoj ikoni Bijelog anđela, iskazujući poštovanje prema njenoj duhovnoj i kulturnoj vrijednosti.

U neformalnom druženju sa monahinjama, Lolita Davidović je, u znak zahvalnosti, poslužila prisutne rakijom i uživala u toploj i srdačnoj atmosferi manastira. Poslije manastira Mileševa, gosti iz Holivuda posjetili su i manastir Banja u Pribojskoj banji.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Posjete manastirima bile su prilika da slavna glumica i njen suprug, uz učešće na NAFFIT festivalu, upoznaju i duhovno bogatstvo Srbije.

Glumica je tokom karijere ostvarila značajne uloge u holivudskim ostvarenjima kao što su Blaze, Leap of Faith, Raising Cain, Intersection, Cobb, Jungle 2 Jungle i mnogim drugim.

(Kurir.rs/MONDO)

