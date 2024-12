Kako je Mis svijeta zbog greške hirurga umalo ostala bez nosa: Promijenila lični opis, pa zavela 10 godina mlađeg

Fotografija Prijanke Čopre prije i poslije intervencija, uzburkala je javnost.

Izvor: Instagram/priyankachopra/screenshot

Prijanka Čopra prošla je dalek put od bolivudskih početaka, i titule Miss svijeta do holivudskih visina. Lijepa glumica je u svojim memoarima "Unfinished: A Memoir" pričala o neuspjeloj intervenciji, koja je zapravo trebalo da bude rutinska.

Svojevremeno je objavila na Instagram profilu fotografiju iz perioda rane adolescencije, zbog koje su joj pratioci mahom poručili da "ne liči na sebe".

Izvor: Instagram printscreen / priyankachopra

Zlostavljanje i rasistički komentari

42- godišnja Prija danas ima uspješnu karijeru, a u više navrata je spominjala psihološko zlostavljanjekroz koje je prošla tokom školovanja, ali i rasističke uvrede. O svemu je što je doživaljavala sa samo 17 godina podrobnije je pričala kada je najavila svoje memoare, i tim povodom je u medijima izjavila da su je u ranoj mladosti vrijeđali zbog boje kože, i govorili joj da je ružna. Lijepa glumica je 10. razred škole pohađala u Bostonu, gdje je jednom ispričala da je bila maltretirana od strane svojih vršnjaka.

"To mi je slomilo duh", rekla je za magazin Glamur. "To me je navelo da se zapitam ko sam. Zašto je bilo tako nekul biti Indijka?"

Zatim se vratila u Indiju i njena majka se prisjetila da se Čopra transformisala iz "bezbrižne djevojčice" u "prelijepu ženu". Kako navodi Vog, promjena izgleda dovela je do toga da je Čopra Džonas toliko zavodila dječake, da je njen otac bio primoran da stavi rešetke na prozore kuće. "Kuća je izgledala kao tvrđava", ispričala je njena mama, piše Stil.

Prijanka je podijelila fotografiju iz vremena kada je bila manekenka u usponu. U memoarima "Unfinished" pričala je i o tome kako je prošla kroz agoniju zbog maltretiranja kome je bila izložena nakon neuspjele operacije nosa. Tada su joj, rekla je glumica, nadenuli nadimak "plastična Čopra". Priznala je da je da je imala korekcije nosa, a kako je navela razlog tome bila je polipektomija, međutim, operacija nije prošla kako treba, zbog čega je, kaže, postala meta podsmijeha cijele Indije.

"Polipektomija mi je zvučala kao rutinska procedura. Nažalost, u mom slučaju, ispostavilo se da nije tako, jer mi je hirurg slučajno skinuo dio nosa, zbog čega se ceo nos 'urušio'. Bila sam preplašena, užasnuta. Izgledala sam potpuno drugačije. To više nisam bila ja", piše Prijanka.

Nakon intervencije uslijedilo je još nekoliko estetskih zahvata, dok se Prijanka nije navikla na svoje novo lice. "Sva ta priča oko mog nosa i boje moje kože je učinila da se osjetim manje vrijednom, nesigurnom u svoju budućnost. Međutim, sada znam da je moja snaga u mojoj različitosti. Da posjedujem klasičnu lepotu, bila bih kao i sve druge ljepotice, a ne bih bila ja", navodi u memoarima.

Vidi opis Kako je Mis svijeta zbog greške hirurga umalo ostala bez nosa: Promijenila lični opis, pa zavela 10 godina mlađeg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Screenshot/Raging Bull Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Screenshot/Raging Bull Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/priyankachopra/screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/priyankachopra/screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/priyankachopra/screenshot Br. slika: 10 10 / 10

Prijanka je danas supruga pjevača i glumca Nika Džonasa, koji je od nje mlađi punih deset godina, a u jednoj objavi je objasnila svoj izgled sa slike koja je obišla internet. Na njoj se nalazi djevojčica sa kratkom kosom u rodnoj Indiji, a sa desne strane je Prijanka danas.

Ona je ovo objasnila riječima da se nalazila u "čudnoj, predtinejdžerskoj fazi", kada se šišala na kratko kako bi obuzdala bujnu kosu, da u školi "ne bi izgledala previše veliko".

Potom je objasnila da je druga, slika desno nastala kada je imala 17 godina i bila proglašena za Mis Indije 2000. Tada je već voljela svoju bujnu crnu kosu, a počela je i da se šminka i potpuno drugačije oblači.

"Slike su nastale za manje od deceniju razmaka", napisala je Prijanka, a potom je dodala: "Volite sebe, volite sve kroz šta ste prošli i gdje ste danas". I umjesto da dobije podršku, pratioci su opleli sa negativnim komentarima. U moru onih koji su izrazili svoje negativno mišljenje bilo je i onih koji su tvrdili "da liči na dječaka", dok su drugi pisali da "konačno imaju dokaz da je sva izoperisana".

Mis svijeta 2000. na kastingu za ulogu

Nakon što je Prijanka osvojila titulu Mis svijeta 2000. godine, kaže da je imala razgovor i sa poznatim režiserom koga nije imenovala.

"Nakon par minuta razgovora, rekao mi je da ustanem i okrenem se oko sebe. Dugo me je gledao, a onda mi rekao da moram da operišem grudi, vilicu i da 'dodam malo mesa na zadnjicu'. Rekao mi je da, ako hoću da budem glumica, moram da popravim svoje proporcije, kao i da će mi preporučiti sjajnog stručnjaka", prisjetila se.

Sa sastanka je izašla potpuno urušenog samopouzdanja, pitajući se da li je uopšte moguće da uspije u tom poslu. Iz razgovora o filmu je izašla, ali kaže da je sada riješila i da govori o tome, upravo iz razloga jer mnogo djevojaka prolazi kroz iste stvari.

Prijanka je nedavno postala majka

Prijanka Čopra i Nik Džonas definitivno imaju brak iz snova, ali razlog zašto su izabrali surogat majku za rođenje djeteta je pomalo bizaran. Čopra i Džonas otpočeli su romansu u maju 2018. godine. Počeli su da šalju poruke jedno drugom u septembru 2016. godine, a sreli su se u februaru 2017. na zabavi Veniti Fera, gdje se Džonas prisjetio da je bio toliko zatečen njome da je kleknuo na jedno koljeno i rekao:

"Ti si stvarna. Gdje si bila cijelog mog života?"

Izvor: Instagram

Vjerili su se u julu 2018, ali to nisu potvrdili do avgusta iste godine, a zatim napravili velelijepno tradicionalno vjenčanje u Indiji. Sredinom januara 2022. godine, indijska glumica i njen suprug Nik Džonas postali su roditelji. Kako je par najavio - u tome im je pomogla surogat majka.

Zašto su napravili ovaj izbor?

Prema pisanju Njujork Posta, dobili su djevojčicu, koja je rođena u bolnici u južnoj Kaliforniji, štaviše, 12 nedjelja prije vremena. Iako postoji mnogo medicinskih razloga zbog kojih parovi biraju ovaj put, prema nekim izvorima, Prijanka i Nik su izabrali da imaju bebu putem surogat majke zbog njihovog zauzetog radnog rasporeda - oni često provode vrijeme daleko jedno od drugog.

Naveli su da razlog nije taj što je glumica i nosilac titule Mis svijeta imala neku vrstu problema sa plodnošću. Oni fizički nisu mogli da nađu vremena da "začnu bebu u trenutku kada ona ovulira", prenio je People svojevremeno.

Pogledajte još slika ovog para: