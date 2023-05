MIS SVIJETA U PETOJ DECENIJI IZGLEDA POPUT DJEVOJČICE! Zablistala u dugačkoj haljini

Prijanka Čopra zablistala je u bijeloj haljini!

Izvor: Profimedia/Kristin Callahan/Everett Collection

Za nekadašnju Mis svijeta, prelijepu indijsku glumicu i pjevačicu Prijanku Čopru (40) kao da je vrijeme stalo. Šarmantni i blistavno bijeli osmijeh, razbarušena kosa i nikad viđen modni promašaj sinonim su za ovu indijsku ljepoticu.

Na mnogim važnim i javnim događajima, ali i pri odlasku u restoran Prijanka Čopra se često pojavljuje u različitim haljinama. Nekako, one su njen zaštitni znak. Nedavno se pojavila na snimanju Tok šoua "On the view". Pred sam ulazak na emisiju vešto oko paparaca uhvatilo lijepu glumicu.

Kako se može vidjeti na slikama, Prijanka se ponovo ogrnula u svoju omiljenu boju - bijelu. Za tu priliku odabrala je dugačku bijelu haljinu sa dubokim V -izrezom i golim leđama sa jednom bijelom niti koja je spajala haljinu oko vrata sa pojasom. Na ušim je imala jednostavne alke, dok se dole odlučila za bijele špicaste čizmice.

Nekima je Čoprina haljina zaličila na adekvatnu zamjenu za glamurozne vjenčanice, a u galeriji pogledajte kako je ona izgledala:

(MONDO)