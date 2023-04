Fatalna Tina osvojila srce premijera Slovenije: Poslije razvoda utjehu pronašao sa 20 GODINA MLAĐOM misicom

Tina je 20 godina mlađa od premijera Slovenije koji joj je ujedno i dečko, ali ljubav ne zna za godine.

Slovenački premijer Robert Golob (56) je svoju djevojku Tinu Gaber, koja je 20 godina mlađa, upoznao preko njene sestre koja mu je bila pomoćnica u energetskoj kompaniji Gen-I, a onda je počela da radi u kabinetu premijera. Ljubav između Tine, koja je bila misica i bivša djevojka pjevača Jana Plestenjaka, a pričalo se i da je bila u vezi sa bivšim slovenačkim ministrom saobraćaja Patrikom Vlačičem, na početku je bila tajna i ni ona ni on nisu željeli da je komentarišu.

Robert Golob inače ni pre Tine nije javno pričao o svom privatnom životu, čak u predizbornoj kampanji nije predstavio članove svoje porodice. Slovenački mediji su pisali da se razveo od supruge, ali on to nije komentarisao, samo je izjavio da živi sa djecom. Tina Gaber je, od kad je objelodanjeno da je u vezi sa Golobom, često meta kritičara, posebno na društvenim mrežama.

"U mojoj glavi ljudi su dobri, volim ih. Mislim da su Slovenci srčana nacija. Na kraju krajeva, dokazujemo to iznova i iznova. Znamo da se okupimo, pomognemo, nasmijemo. Bistri smo, vrijedni i snalažljivi. Iskreno. Zato neću dozvoliti da me šačica manje zadovoljnih ubedi u suprotno. Naravno, to ne znači da me neka primjedba ne pogađa. Ništa me ne nervira više od nepravde, neistine", rekla je Tina Gaber.

Iako u početku nije željela da priča o svojoj vezi sa Golobom, ipak je objasnila šta ju je privuklo. "Zbog svoje inteligencije, naučnih saznanja i napretka, zapao mi je za oko i postao mi drag", rekla je u jednom intervjuu. Na pitanje novinara da li bi ušla u vezu sa zauzetim muškarcem rekla je: "Nikad ne bih gradila sreću na tuđoj nesreći. Sve možete da dovodite u pitanje, ali ovo nikada nemojte."

Tina ima 36 godina, bila je misica, TV voditeljka, influenserka, a danas se aktivno zalaže za prava životinja. Zbog veze sa premijerom prestala je da se bavi influenserskim poslom i marketinškim saradnjama. Na Instagramu je prati više od 26.000 ljudi.

