Među osumnjičenima i Mandarić: Mediji u Sloveniji objavili podatke iz istrage o "pranju novca" u BiH

Na području Slovenije Nacionalni istražni ured provodi više od 50 istraga zbog sumnje u zloupotrebu položaja i pranje novca. Istrage se, prema saznanjima slovenačkog N1, odnose na građevinske firme i izdavanje fiktivnih računa navodno za izvođenje građevinskih radova.

Izvor: Shutterstock

Među osumnjičenima je i Milan Mandarić, bivši vlasnik Fudbalskog kluba "Olimpija", a firma "V3", koju vodi Miroslav Vidaković, koja je u posljednje dvije godine izvodila razne građevinske radove za pojedine budžetske korisnike, takođe je pod istragom.

Kako je prvi objavio portal "Necenzirano", a to su i nezvanične informacije N1, među osumnjičenima je i Milan Mandarić, bivši vlasnik Fudbalskog kluba "Olimpija", koji je vodio nekoliko projekata nekretnina u Sloveniji.

Kako javlja N1 Slovenija, pod istragom je i Mihael Strmljan, jedan od najbogatijih Slovenaca i vlasnik "Aktiva grupe" koja se bavi čišćenjem i osiguranjem. Kompanija "Aktiva Čiščenje" je samo od 2017. od javnih potrošača dobila ukupno više od "33 miliona evra", piše Raport.ba.

Ukupna protivpravna imovinska korist, koja je pribavljena izvršenjem navedenih krivičnih djela, iznosi više od pet miliona evra. Iz Uprave policije saopštavaju da je za krivično djelo zloupotreba položaja zaprijećena kazna zatvora od jedne do osam godina, pranje novca do osam godina, a krivično djelo udruživanje od tri mjeseca do osam godina zatvora.

Navodi se da je fiktivna firma u Bosni i Hercegovini izdavala fiktivne fakture firmama u Sloveniji, gdje je, prema saznanjima N1, planirana operacija pranja novca, a taj novac je potom u gotovini vraćen Sloveniji. Prema saznanjima N1, on bi se trebao podizati karticama bosanskohercegovačke banke na bankomatima u Sloveniji. U Sloveniji je privedena jedna osoba.

Izvršeno je 58 pretresa kuća zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca. Prema saznanjima N1, istražuje se nekoliko slovenačkih građevinskih firmi kojima su firme iz Bosne i Hercegovine navodno ispostavljale fiktivne račune za fiktivne građevinske radove. Nakon plaćanja ovih fiktivnih računa, ovaj novac je trebalo da bude vraćen u Sloveniju u gotovini, također uz pomoć podizanja sa slovenačkih bankomata.

Iz Uprave policije saopšteno je da su krivična djela koja istražuju nanijela štetu nekoliko kompanija širom Slovenije. Za krivična djela osumnjičeno je 36 lica, dok se trenutno istražne radnje odnose na 42 fizička lica i 36 pravnih lica. Privedeno je jedno fizičko lice.

Kako je saopšteno iz SIPA-e u sklopu Međunarodne operativne akcije "ATM", na području Sarajeva i Zenice započeli pretrese poslovnih i stambenih objekata i pokretnih stvari na 13 lokacija.

Navedene aktivnosti provode se zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela "Organizovani kriminal" i "Pranje novca" propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Pretresi se vrši po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona.

Navedene aktivnosti rezultat su rada Zajedničkog istražnog tima SIPA-e i Tužilaštva Bosne i Specijalnog tužilaštva Republike Slovenije i Policije Republike Slovenije, koji je započet u februaru 2022. godine.