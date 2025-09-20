Porodila se Tereza Palmer: Zvijezda filma "Warm Bodies" dobila peto dijete, otkrila da već 8 godina uzastopno doji

Teresa Palmer rodila peto dijete sa mužem Markom Veberom - a njemu je ovo šesto!

Izvor: Youtube printscreen / communiTV

Tereza Palmer (39) i njen muž Mark Veber (45) dočekali su novog člana porodice! Glumica iz filma "Warm Bodies", upravo je rodila svoje peto dijete.

Tereza je u subotu ujutru (20. septembra) na Instagramu objavila dolazak svoje djevojčice, kojoj su dali ime Lotus Blum Palmer. Pol djeteta bio je iznenađenje i za same roditelje.

Ovo je peto dete za Terezu i Marka kao par, aMarkovo šesto dijete. Oni su već roditelji Markovog sina Isaka iz prethodne veze, kao i sina Bodija Rejna (11), sina Foresta Sejdža (8), ćerke Poet Lejk(6) i kćerke Prejri Mun (4).

"Dobrodošla na svijet, NAŠA DEVOJČICA!! Lotus Blum Palmer. Stigla je rano juče ujutru, sa suncem, nakon prelijepog porođaja kod kuće u vodi.Tri djevojčice, tri dječaka. Kao da sanjamo", napisala je Tereza na Instagramu.

Pogledajte slike ove mnogočlane porodice:

Beba je rođena 19. septembra u 5:40 ujutru i imala je 3,7 kilograma.

"Naš tim za porođaj bio je uz nas na svaki način, zauvek zahvalna najvećem timu koji postoji. Osjećala sam se snažno, opušteno i osnaženo pod vašom brigom i to je dovelo do porođaja o kojem smo sanjali. Hvala vam", dodala je Tereza.

Glumica je najpoznatija po ulogama u filmovima "I Am Number Four", "Take Me Home Tonight", "Knight of Cups" i T"he Fall Guy". Mark je glumac i reditelj, poznat iz filmova "Scott Pilgrim vs. the World" i "Drive Me Crazy".

Još 2021. godine, Tereza je priznala da je neprekidno dojila osam godina zaredom