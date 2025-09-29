"Postala je milionerka s 14 godina, ima obezbjeđenje i ispred WC-a": Džej Kej Rouling raspalila po Emi Votson

Autorka serijala "Hari Poter" Džej Kej Rouling, konačno reagovala na kritike Eme Votson, koja je u filmovima prema njenim knjigama tumačila lik Hermione Grejndžer.

Autorka "Harija Potera" Džej Kej Rouling, je prije godinu dana optužena za transfobiju jer je izjavila da se ne slaže sa tim da trans žene koriste prostore namijenjene ženama - toalete, svlačionice... što je u svojim intervjuima negativno komentarisala Ema Votson.

Iako prvobitno nije željela da reaguje da njene izjave, sada je odlučila da "iskoristi svoje pravo" i kaže da je Votsonova dolila ulje na vatru i to u periodu kada su ljudi pozivali na njen linč, silovanje i mučenje.

U izjavi izdatoj jutros saopštila je da ne može Emi Votson, ni Danijelu Radklifu i Rupertu Grintu da ospori pravo da prihvate ideologiju rodnog identiteta, ali ih je optužila da "koriste svoje veze sa franšizom Hari Poter da bi postali portparoli tog svijeta".

Potom je ktitikovala Votsonovu i napisala da su "njeni stavovi o trans pravima rezultat njenog nedostatka životnog iskustva".

Evo šta je rekla o njoj:

"Ja nisam bila multimilionerka sa četrnaest godina. Živela sam u siromaštvu dok sam pisala knjigu koja je Emu učinila slavnom.

Zato iz ličnog životnog iskustva razumem šta znači uništavanje ženskih prava, u čemu je Ema s toliko entuzijazma učestvovala, za žene i djevojke koje nemaju njene privilegije", napisala je Roulingova, a potom na mreži X dodala:

"Ne očekujem vječnu saglasnost od bilo kog glumca koji je nekada igrao lik koji sam ja stvorila. Sama ideja je smiješna, kao da bih sada trebala da provjeravam sa šefom kojeg sam imala u 21. koje stavove danas smijem da imam.

Ema Votson i njene kolege imaju puno pravo da prihvate ideologiju rodnog identiteta. Takva uvjerenja su zakonski zaštićena, i ne bih željela da bilo kome od njih preti gubitak posla, nasilje ili smrt zbog tih uvjerenja.

Ali, Ema i posebno Danijel su poslednjih godina više puta jasno stavili do znanja da smatraju kako im bivša profesionalna povezanost sa mnom daje posebno pravo – štaviše, i obavezu – da me javno kritikuju i osuđuju moje stavove. Godinama nakon što su završili s glumom u 'Hariju Poteru', i dalje se ponašaju kao de fakto portparoli svijeta koji sam ja stvorila.

Kada poznajete ljude od njihove desete godine, teško je da nemate zatitnički odnos. Donedavno, nisam uspjevala da se oslobodim sjećanja na djecu koju je trebalo blago i pažljivo voditi kroz dijaloge na zastrašujućem filmskom setu. Proteklih godina sam više puta odbijala pozive novinara da komentarišem Emu konkretno – naročito tokom snimanja serijala 'Witch Trials of JK Rowling'. Ironično, tada sam producentima rekla da ne želim da Ema bude progonjena zbog bilo čega što bih ja rekla.

Voditelj u priloženom klipu pominje Emin govor o 'vješticama', i to je bio prelomni trenutak za mene. Ono što je usljedilo boljelo je više od samog govora. Ema je tada zamolila nekoga da mi proslijedi rukom pisanu poruku, koja je sadržala samo jednu rečenicu: ‘Žao mi je zbog svega kroz šta prolaziš.’ (Ima moj broj telefona.) To je bilo u vreme kada su prijetnje smrću, silovanjem i mučenjem protiv mene bile na vrhuncu, kada sam morala značajno da pojačam lične mjere bezbjednosti i svakodnevno strahovala za bezbjednost svoje porodice. Ema je tada javno dolila ulje na vatru, a zatim smatrala da će jedna rečenica izvinjenja pokazati njenu saosjećajnost i dobrotu.

Poput drugih ljudi koji nikada nisu iskusili život bez zaštite bogatstva i slave, Ema ima toliko malo dodira sa stvarnim životom da nije ni svjesna koliko ne zna. Nikada neće morati da potraži sklonište za beskućnike. Nikada neće biti smještena na zajedničko odjeljenje u državnoj bolnici sa muškarcima. Bila bih iznenađena da je ušla u kabinu za presvlačenje u tržnom centru još od djetinjstva. Njeno 'javno kupatilo' je jednosed i čuva ga telohranitelj ispred vrata. Da li je ikada morala da se svuče u novoformiranoj, mješovitoj svlačionici u opštinskom bazenu? Da li će joj ikada zatrebati državna krizna pomoć za silovane žene, a da ne može da joj se garantuje isključivo ženska usluga? Da li će ikada morati da deli zatvorsku ćeliju s muškarcem osuđenim za silovanje koji se 'identifikuje' kao žena?

Nisam bila multimilionerka sa četrnaest. Živjela sam u siromaštvu dok sam pisala knjigu koja je Emu učinila slavnom. Zbog toga iz ličnog životnog iskustva znam šta znači rušenje ženskih prava u kojem je Ema s takvim entuzijazmom učestvovala – i kako to pogađa žene i djevojke koje nemaju njene privilegije.

Najveća ironija u svemu je to što je Ema u svom posljednjem intervjuu odlučila da izjavi kako me 'voli i cijeni' – što smatram zaokretom koji je napravila jer je shvatila da više nije toliko moderno glasno me osuđivati – možda nikada ne bih bila ovako iskrena.

Odrasli ljudi ne mogu da se približe aktivističkom pokretu koji redovno poziva na ubistvo vaše prijateljice, a zatim da tvrde kako imaju pravo na njenu ljubav.. Emaima pravo da se ne slaže sa mnom i da javno govori o svojim osećanjima prema meni, ali imam i ja pravo na to. I konačno sam odlučila da ga iskoristim", napisala je Roulingova, prenosi Dejli Mejl.

