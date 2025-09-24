Glumila u kultnim filmovima, a svi je pamte po Pink Panteru: Klaudija Kardinale je ovim ulogama opčinila svijet (Video)

Glumica Klaudija Kardinale napustila nas je u 87. godini

Izvor: movieclips

Glumica Klaudija Kardinale preminula je u 87. godini, okružena porodicom. Iza sebe je ostavila bolnu životnu priču, ali pregršt filmova koji se smatraju klasicima.

Tokom duge karijere sarađivala je sa čuvenim rediteljima, a u ostvarenj "Il Gattopardo" Lukina Viskontija iz 1963, bili smo prilici da je gledamo u ulozi Anđelike, pored Berta Lankastera i Alena Delona.

Klaudija Kardinale i Bert Lankaster Izvor: YouTube/Tufof Qasim

Iste godine je snimala sa legendarnim Federikom Felinijem u ostvarenju "Osam i po".

Klaudija Kardinale se pojavljuje kao muza i ideal žene u glavi reditelja Gvida Anselmija, koga tumači Marčelo Mastrojani.

Ono što je interesantno za ovo ostvarenje, jete da u njemu Klaudija nema mnogo dijaloga, ali je uprkos tome zaraditla titulu ikone evropskog filma.

Klaudija Kardinale u filmu Osam i po Izvor: YouTube/rebelshark1



"Bilo jednom na Divljem zapadu"

Klaudija Kardinale je u filmu Serđa Leonea igrala Džil Makbejn, bivšu prostitutku koja dolazi na Divlji zapad kako bi započela nov život.

Ovo je bilo prvi put da Klaudija Kardinale igrala glavnu žensku ulogu u jednom vesternu. U režiji Serđa Leonea i uz muziku Enia Morikonea, film je postao klasik žanra, a njena gluma ostavila je pečat u "muškom svijetu" vesterna.

Pogledajte:

Klaudija Kardinale u filmu Bilo jednom na Divljem zapadu Izvor: YouTube/David Raymond

Zavela Pink Pantera

Klaudija Kardinale je stala rame uz rame i sa Piterom Selersom, urnebesnim detektivom Kluzoom u filmu "Pink Panter".

Podsjetite se: