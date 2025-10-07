logo
Glumica Ljiljana Stjepanović hitno primljena u bolnicu

Glumica Ljiljana Stjepanović hitno primljena u bolnicu

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Glumica je primljena zbog problema sa trombofilijom.

ljiljana stjepanović Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumica Ljiljana Stjepanović hitno je primljena u zemunsku bolnicu, pišu domaći mediji. Ljiljana Stjepanović je navodno u bolnici zbog problema sa trombofilijom.

Ljiljana je nedavno ispričala da je prije nekoliko godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema.

"Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osjećam kad radi. Tada na mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lijek. jLekari su me skoro otpisali, dvije godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. najpre sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija. Eto nekako se tako sve kako treba na kraju poslagalo", rekla jeza Blic, pa je dodala:

"Na kraju sve stigne na naplatu, zapravo te stigne život. Ne dam se, radim i putujem, dosta i snimam, sad prihvatam manje uloge zbog godina i zdravlja. Posao je specifičan, kad stanem na scenu, pred publiku, to je posebno osjećanje, kao da sam potpuno zdrava."

(Informer/ Mondo)

Tagovi

glumica bolnica

