Preminula ćerka Pola Njumena: Poznat uzrok smrti glumice

Izvor: Edward Roth / Alamy / Profimedia

Suzan Kendal Njumen, ćerka slavnog holivudskog glumca Pola Njumena, preminula je u 72. godini nakon duže borbe sa hroničnim zdravstvenim problemima.

Vijest o njenoj smrti glumice i ćerke legendarnog Pola Njumena potresla je filmski svijet, a brojne kolege i prijatelji oprostili su se od nje toplim riječima i sjećanjima.

Suzan Kendal Njumen bila je najpoznatija po ulozi Dženis Goldman u kultnom filmu "Želim da te držim za ruku" iz 1978. godine. Ova uloga joj je donijela veliku popularnost i učvrstila njen status jedne od perspektivnijih glumica svog vremena.

Pored toga, Suzan se pojavila i u filmovima "Slap Shot" (1977), u kojem je glumio i njen otac, kao i u ostvarenju "Vjenčanje" reditelja Roberta Altmana iz 1978. godine.

( Žena/ Mondo)