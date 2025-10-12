logo
"Šta će mi muškarac u životu?": Dajen 35 godina nije htjela da izađe na sastanak, a ludjela za Džastinom Biberom (Video)

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Slavna Oskarovka i glumica koja je skoro pola vijeka razveseljavala publiku u bioskopskim salama, napustila nas je u 79. godini.

Dajen Kiton o životu bez udaje Izvor: YouTube/Ellen Show

Glumica Dajen Kiton preminula je u 79. godini, saopštila je njena porodica, a prenio "Pipl" magazin. Glumica koja je krasila ekrane u ostvarenjima poput legendarnog "Kuma", ali i urnebesnoj komediji u kojoj se s prijateljica sveti bivšim muževima - "Klub bivših žena", plijenila je energijom u na platnu, ali i TV emisijama i intervjuima.

U jednom intervjuu pre nekoliko godina, priznala je da skoro četiri decenije nije bila na ljubavnom sastanku, i da joj ne fali muškarac u životu.

"Imam 73 godine, i ne idem na sastanke. Niko me ni ne zove. Baš niko, razumjete? Nisam izašla ni sa kim već 35 godina. Imam muškarce, koje smatram prijateljima, ali ne cmačem se sa njima," rekla je ona pre 6 godina za "In stajl".

"Nikada nisam željela da se udam, da budem nečija žena. Imam toliko godina i mislim da sam jedina iz svoje, možda čak i prethodne generacije, koja je 'singl' čitavog svog života. Ne mislim da sam tužna zbog toga, stvarno sam srećna što se nikada nisam udala," pričala je glumica.

Izvor: Youtube/

Ipak, javnost "pamti" njene veze, pre više decenija bila je sa glumcima kao što su Al Paćino, Voren Biti, Vudi Alen...

"Kada sam bila mlada, željela sam da me vole svi ti izvanredni muškarci. Nije trebalo da dozvolim da me zavede talenat. Kada se oboje bavite istim poslom, nije to baš sjajno. Trebalo je, možda, da pronađem nekog super tipa koji bi želio porodicu," rekla je ona.

Pre par godina je ipak otkrila da joj se neko sviđa - mladi pjevač Džastin Biber.

Dajen je to priznala u emisiji Elen Dedženeris, a publika u studiju je uživala i smijala se slušajući Dajen kako priča o njemu. U tom trenutku je u studio ušao pjevač, a njena reakcija je bila neopisiva.

Pogledajte:

Dajen Kiton sa DŽastinom Biberom
Izvor: You Tube/ TheEllenShow

