Dajen Kiton je u martu stavila na prodaju svoju voljenu kuću iz snova, iako je ranije izjavila da tamo namjerava da ostane do kraja života.
Zdravlje Dajen Kiton navodno se znatno pogoršalo tokom posljednjih mjeseci, a čak ni njeni najbliži prijatelji nisu bili svjesni toga. Portparol porodice potvrdio je u subotu za časopis People da je oskarovka preminula u Kaliforniji.
Njeni najbliži zamolili su za privatnost dok oplakuju njen gubitak, a dodatni detalji nisu objavljeni.
Slavna glumica od najbližih krila da je teško bolesna: Kada je shvatila da joj nema lijeka, uradila je bolnu stvar
"Njeno se stanje naglo pogoršalo, što je slomilo srce svima koji su je voljeli“, rekao je njen prijatelj za pomenuti magazin i dodao:
"Bilo je to toliko neočekivano, naročito za nekoga s toliko snage i duha."
"Tokom svojih poslednjih mjeseci bila je okružena samo najužom porodicom, koja je odlučila sve zadržati u potpunoj tajnosti. Čak ni dugogodišnji prijatelji nisu u potpunosti znali šta se događa", rekao je dobro upućeni izvor.
Kuću stavila na prodaju
U iznenađujućem potezu, Dajana Kiton je u martu stavila na prodaju svoju voljenu kuću iz snova, iako je ranije izjavila da tamo namerava da ostane do kraja života.
(MONDO)