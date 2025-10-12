logo
Slavna glumica od najbližih krila da je teško bolesna: Kada je shvatila da joj nema lijeka, uradila je bolnu stvar

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Dajen Kiton je u martu stavila na prodaju svoju voljenu kuću iz snova, iako je ranije izjavila da tamo namjerava da ostane do kraja života.

Dajen Kiton prije smrti stavila kuću na prodaju Izvor: printscreen/youtube/Josh Busfield aka bitterphase

Zdravlje Dajen Kiton navodno se znatno pogoršalo tokom posljednjih mjeseci, a čak ni njeni najbliži prijatelji nisu bili svjesni toga. Portparol porodice potvrdio je u subotu za časopis People da je oskarovka preminula u Kaliforniji.

Njeni najbliži zamolili su za privatnost dok oplakuju njen gubitak, a dodatni detalji nisu objavljeni.

"Njeno se stanje naglo pogoršalo, što je slomilo srce svima koji su je voljeli“, rekao je njen prijatelj za pomenuti magazin i dodao:

"Bilo je to toliko neočekivano, naročito za nekoga s toliko snage i duha."

"Tokom svojih poslednjih mjeseci bila je okružena samo najužom porodicom, koja je odlučila sve zadržati u potpunoj tajnosti. Čak ni dugogodišnji prijatelji nisu u potpunosti znali šta se događa", rekao je dobro upućeni izvor.

Kuću stavila na prodaju

U iznenađujućem potezu, Dajana Kiton je u martu stavila na prodaju svoju voljenu kuću iz snova, iako je ranije izjavila da tamo namerava da ostane do kraja života.

(MONDO)

